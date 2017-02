Das US-Militär hat in Syrien elf Mitglieder der Terrororganisation Al-Kaida getötet, darunter einen ranghohen ehemaligen Kommandeur. Wie das Pentagon mitteilte, wurde Abu Hani al-Masri bei gezielten Luftangriffen in Idlib Anfang des Monats getötet. Er sei vor allem in den 80er und 90er Jahren aktiv gewesen und habe damals mit Al-Kaida-Chef Osama bin Laden und dem aktuellen Terrorchef Aiman al-Sawahiri zusammengearbeitet.

Al-Masri habe früher die Ausbildungslager in Afghanistan bewacht und auf diese Weise "Tausende Terroristen rekrutiert, indoktriniert, ausgebildet und ausgerüstet", heißt es in der Mitteilung des Pentagons. Der nun getötete Al-Kaida-Veteran soll demnach außerdem bei der Gründung des Ägyptischen Islamischen Dschihads geholfen haben, der "ersten sunnitischen Gruppe, die bei ihren Angriffen Selbstmordattentäter einsetzte".

Laut Pentagon hätten die Luftschläge vom 3. und 4. Februar die "Schlagkraft von Al-Kaida" bedeutend eingedämmt. Die USA würden ihrer Strategie, Al-Kaida in Syrien anzugreifen, in Zukunft weiter verfolgen. Sichere Häfen für Terroristen würden nicht geduldet.



Die USA konzentrieren sich in Syrien vor allem auf den Kampf gegen die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS). Zuletzt ging die US-Armee dort auch immer wieder gegen Al-Kaida vor. Die Provinz Idlib wird zu großen Teilen von dem früheren syrischen Ableger des Netzwerks, der Fatah-al-Scham-Front, kontrolliert.