Der regierungskritische Journalist Can Dündar hat sich gegen ein Redeverbot für Recep Tayyip Erdoğan in Deutschland ausgesprochen. "Ich bin ein entschiedener Gegner Erdoğans, aber ich bin auch ein überzeugter Demokrat und kämpfe für das Recht auf freie Meinungsäußerung", sagte Dündar der Passauer Neuen Presse. Ein Verbot würde "ihn in den Augen seiner Anhänger stärken und die Spannungen unter den Türken in Deutschland anheizen", so der türkische Journalist.



Laut Medienberichten will Erdoğan in den nächsten Wochen auch in Deutschland für das Präsidialsystem werben, über das die Türkei am 16. April in einer Volksabstimmung entscheidet. Erdoğans möglicher Besuch in Deutschland hatte zu einer Diskussion darüber geführt, ob deutsche Behörden einen Auftritt verhindern sollten.

Statt eines Verbots fordert Dündar enge Grenzen für Erdoğans Rede, "damit er nicht, wie sonst, Hass predigt". Deutschland solle die Durchführung des Verfassungsreferendums in der Türkei mit Beobachtern vor Ort genauestens verfolgen und mehr unterdrückte Türken aufzunehmen, forderte er. "Das wurde zwar zugesagt, aber noch nicht in die Tat umgesetzt." Deutschland müsse sich "auf eine Welle von Flüchtlingen vorbereiten", so Dündar.



Can Dündar ist der Ex-Chefredakteur der türkischen Zeitung Cumhuriyet und war im vergangenen Mai in der Türkei zu fünf Jahren und zehn Monaten Haft wegen Geheimnisverrats verurteilt worden. Er legte Revision ein und lebt seit Monaten in Deutschland.



Dündar glaubt an Freilassung Yücels am Dienstag

Gegenüber den Ruhr Nachrichten äußerte sich Dündar optimistisch, was die Freilassung des in der Türkei festgenommenen Welt-Korrespondenten Deniz Yücel betrifft. Er erwarte, dass Yücel, der die deutsche und die türkische Staatsbürgerschaft besitzt, am Dienstag freigelassen und dann aus der Türkei ausgewiesen werde, so Dündar. "Deniz Yücel ist ein mutiger Korrespondent, der die wichtigen Fragen stellt. Jetzt wird er den Preis zahlen müssen. Es gibt keine Rechtsstaatlichkeit mehr in der Türkei, deswegen wird die Regierung über seinen Fall entscheiden", sagte er.



Die türkische Regierung kritisierte er scharf. "Die Regierung will keine ausländischen Beobachter mehr im Land dulden, weil diese noch mehr Möglichkeiten haben, über die Ungerechtigkeit zu berichten, als die einheimischen Journalisten", sagte er.

Yücel befindet sich seit dem 14. Februar im Istanbuler Polizeipräsidium in Gewahrsam. Nach Angaben der Polizei wird gegen ihn wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation, Terrorpropaganda und Datenmissbrauchs ermittelt. Unter dem Ausnahmezustand in der Türkei können Verdächtige bis zu 14 Tage in Gewahrsam gehalten werden. Demnach muss der 43-Jährige spätestens Dienstag einem Haftrichter vorgeführt oder freigelassen werden.