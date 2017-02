Es war der beste Korrespondentenort von allen. Bosporus, Meerbrise, Weltstadt, ein Flughafen mit Direktverbindungen in viele Länder, Themen ohne Ende. Damals vor zehn Jahren, als ich nach Istanbul zog. Als ich im Herbst 2013 zurück nach Deutschland ging, schien die beste Zeit schon vorbei zu sein. Die Gezi-Proteste gescheitert. Der große Meister in Ankara rachsüchtig. Das Land zweigespalten. Diesen Monat ist zum ersten Mal ein deutscher Auslandskorrespondent in türkischen Polizeigewahrsam genommen worden. Und kein Protest, keine Intervention der Bundesregierung konnte ihm da bisher heraushelfen.



Was haben sie aus dem Land gemacht?

Eine Festung der Angst. Drei meiner Freunde, türkische Journalisten, sitzen seit Monaten im Gefängnis, ohne Anklageschrift, einfach so. Sie hatten mir vor über zehn Jahren dazu geraten, in die Türkei zu kommen, wo man frei schreiben, gut arbeiten und angenehm leben könne. Ihr Land hat sie, mich und viele andere böse überrascht.

Die Türkei hat mit großem Abstand mehr gefangene Journalisten als jedes andere Land auf der Welt. Mehr als China, als Saudi-Arabien, als der Iran. Sie blockiert mehr Websites als jeder andere Staat, sie manipuliert soziale Medien, wann immer es passt. Sie verhaftet Autoren vom Schreibtisch weg. Wer schreibt, zensiert sich besser selbst. Vor Kurzem hat die Hürriyet ein Interview mit Nobelpreisträger Orhan Pamuk geschreddert, weil der sich für ein Nein im Verfassungsreferendum ausgesprochen hat.

Der Fall Deniz Yücel aber hebt das türkische Problem auf eine neue Stufe. Der Welt-Korrespondent ist eben nicht, wie in der FAS auf sehr irritierende Weise zu lesen stand, der "Türke vom Dienst" eines deutschen Verlagshauses. Er hat einen deutschen und einen türkischen Pass. Er ist deutscher Korrespondent. Und als solcher sitzt er nun im türkischen Polizeigewahrsam. Diese Art der Bedrohung ist neu.