In der Türkei wird die Berichterstattung unter anderem über Terroranschläge deutlich eingeschränkt. Eine entsprechende Anordnung der türkischen Rundfunkbehörde (RTÜK) lag am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur vor. Demnach dürfen keine Bilder vom Tatort mehr gesendet werden, die die Tat zeigen oder nach dem Anschlag aufgenommen wurden. Außerdem sind Aufnahmen von Rettungswagen, Feuerwehr und Polizeiautos verboten. Zeugenaussagen vor laufender Kamera sind ebenfalls untersagt. Reporter und Nachrichtensprecher dürften nicht "übertrieben" über den Vorfall berichten, heißt es in der Anordnung.

Die Rundfunkbehörde habe dazu auf Anordnung des Ministerpräsidenten Anfang der Woche ein Treffen mit Vertretern von Fernsehsendern einberufen, berichtete die Zeitung Cumhuriyet.

Es sei außerdem untersagt, "ständig" die übliche Berichterstattung "zu unterbrechen", um über den Terroranschlag zu berichten. Verboten seien Berichte, die "Angst, Panik und Chaos beim Volk hervorrufen und den Absichten der Terrororganisationen dienen könnten".

Kein Wort zu Erdoğans Sohn

Schon bei Anschlägen in der Vergangenheit hatte die Rundfunkbehörde Nachrichtenverbote verhängt. Auch andere Themen stehen auf dem Regierungsindex für Berichterstatter. Ein Thema ist zum Beispiel eine Korruptionsaffäre von 2013, in die auch ein Sohn von Präsident Recep Tayyip Erdoğan verwickelt war.



Seit dem Putschversuch vom 15. Juli 2016 hat sich die Situation für Journalisten in der Türkei drastisch verschlechtert. Zahlreiche kritische Medien wurden per Notstandsdekret geschlossen. Nach Angaben der von Journalisten gegründeten Plattform für unabhängigen Journalismus (P24) und Human Rights Watch liegt die Zahl der in der Türkei inhaftierten Journalisten bei mehr als 140. Der türkische Justizminister Bekir Bozdağ sagt hingegen, es seien nur 30 Journalisten in Haft.