Nach den eskalierenden Kämpfen der vergangenen Wochen sollen ab Montag in der Ukraine die Waffen ruhen. Dies vereinbarten Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) und seine Kollegen aus Frankreich, Russland und der Ukraine bei einem Treffen am Rande der Sicherheitskonferenz in München. Die Waffenruhe ist Teil der Minsker Friedensvereinbarung aus dem Jahr 2015.

Die Fortschritte bei der Umsetzung der Vereinbarung von München würden "sehr bald" überprüft, sagte Frankreichs Außenminister Jean-Marc Ayrault nach den Gesprächen im so genannten Normandie-Format, an dem auch Russlands Außenminister Sergej Lawrow und der ukrainische Ressortchef Pawlo Klimkin teilnahmen. Die Minister hätten ein baldiges Treffen – womöglich bereits in drei Wochen – vereinbart, sagte Ayrault.

Der französische Minister machte beide Konfliktparteien für die Eskalation der Gewalt in den vergangenen Wochen verantwortlich. "Wir müssen einen Mangel an gutem Willen vor Ort feststellen", sagte er. Dies gelte für die von Russland unterstützte "separatistische Seite" und für die ukrainische Seite, "wo es manchmal schwierig ist, die Strategie zu verstehen".

Gabriel äußerte die Hoffnung, dass ein Waffenstillstand den politischen Prozess zur Beilegung der Krise in der Ostukraine beleben könnte. "Ohne einen Waffenstillstand und ohne den Rückzug der schweren Waffen kann der politische Prozess nicht in Gang kommen."

Bereits am Mittwoch hatte die Sicherheitsorganisation OSZE die neue Waffenruhe verkündet, die in einer Kontaktgruppe zwischen den Separatisten und der ukrainischen Regierung vereinbart worden war. "Alle Parteien werden ihren Einfluss nutzen, um die Verabredung aus der Kontaktgruppe (...) umzusetzen", sagte Gabriel.

US-Vizepräsident Mike Pence rief auf der Sicherheitskonferenz Russland auf, auf ein Ende der Gewalt in der Ostukraine hinzuarbeiten. Nach der Krim-Krise 2014 hatten die USA und die EU unter anderem Wirtschaftssanktionen gegen Russland verhängt. Der russischen Außenminister Lawrow versicherte jedoch bei seinem Auftritt, dass das russische Ziel die volle Umsetzung der Minsker Abkommens sei.



In den vergangenen Wochen hatte es vor allem rund um die ostukrainische Stadt Awdijiwka schwere Kämpfe gegeben. Das Minsker Friedensabkommen zielt darauf ab, durch den Abzug der schweren Waffen eine Pufferzone zwischen den Konfliktparteien zu schaffen. Die politischen Bemühungen zur Beilegung des Konflikts in der Ost-Ukraine treten seit längerem auf der Stelle. Die Kämpfe in dem Konfliktgebiet sind nie ganz eingestellt worden.