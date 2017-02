Linda Sarsour mochte ihre Gefühle nicht für sich behalten am Samstagabend, zu sehr war sie mitgenommen von dem, was sie da auf ihrem Fernsehbildschirm zuhause in Brooklyn ansehen musste. "Ich will nicht lügen", twitterte sie, "ich bin zutiefst enttäuscht." Grund für die Enttäuschung der Polit-Aktivistin, die den globalen Frauen-Marsch gegen Donald Trump nach dessen Amtseiführung mitorganisiert hatte, war die Wahl vom Tom Perez zum Vorsitzenden der US-Demokraten. "Das zeigt mir um so mehr, dass wir uns darauf konzentrieren müssen, den Widerstand in unseren Gemeinden und Nachbarschaften zu organisieren."

Not going to lie. I am disappointed. I get solace knowing @keithellison keeps his seat in Congress. Hope he runs for Senate. #DNCChair — Linda Sarsour (@lsarsour) 25. Februar 2017

Die Wahl von Perez – und mehr noch die Niederlage seines Gegners Keith Ellison – erschütterte einmal mehr das Vertrauen von Linda Sarsour und Millionen anderer Aktivisten der amerikanischen Linken in die politischen Institutionen des Landes. Der Posten des Vorsitzenden der Demokraten ist zwar ein weitgehend administrativer Parteijob. Doch die Wahl signalisierte der amerikanischen Linken, dass die demokratische Partei gedenkt, genau den Weg weiter zu gehen, der letztlich zur Wahlniederlage gegen Donald Trump geführt hatte.

Tom Perez war bei der Wahl, die als richtungsweisend für die demokratische Partei betrachtet wurde, der Kandidat des Partei-Establishments. Der Sohn dominikanischer Einwanderer war Arbeitsminister unter Barack Obama. Perez steht zwar für eine progressive Agenda – er setzt sich etwa für die Anhebung des Mindestlohns und für bezahlte Elternzeit ein. Doch er unterstützte auch im Wahlkampf 2016 Hillary Clinton. Für den immer mächtiger werdenden Flügel der Partei, der im Wahlkampf hinter Bernie Sanders stand, machte allein diese Tatsache Perez unwählbar. Leute wie Linda Sarsour, die auf zahlreichen Sanders-Veranstaltungen aufgetreten war, werten in der Wahl von Perez als ein Signal, dass sich die Demokraten nicht distanzieren werden von der allzu kuscheligen Beziehung des Partei-Establishment zu Lobbyisten von der Wall Street und aus der Industrie.

Ellison hätte einen Neubeginn verkörpert

Keith Ellison hingegen hätte für einen echten Neubeginn in der Partei gestanden. Er ist schwarzer Muslim – er folgte, wie viele linke Schwarze, seinem Vorbild Malcom X in den Islam. Seine ersten politischen Erfahrungen machte er als Student Anfang der neunziger Jahre, als er gegen die Apartheid in Südafrika und gegen Polizeigewalt in den USA demonstrierte.

So zeigt Ellison an der Stelle Profil, an der Obama für den linken Flügel der Partei zu zahm war. Das Magazin New Yorker bezeichnete die politische Überzeugung Ellisons als "idealistische Synthese aus Identitätspolitik und dem Kampf um ökonomische Gerechtigkeit." Für Ellison sind der Kampf gegen Rassismus, Sexismus und Homophobie und der Kampf gegen soziale Ungleichheit untrennbar miteinander verbunden.

Für den linken Flügel der Demokraten ist ein solch klares Bekenntnis zu progressiven Werten für das Überleben der Partei in Zeiten des republikanischen US-Präsidenten Donald Trump unumgänglich. Obwohl er schwarz und muslimisch ist, hat Ellison in ihren Augen die Kraft, die marginalisierte weiße Arbeiterschicht anzusprechen, die sich im vergangenen Wahlkampf Trump zugewendet hat. Ellison spricht fortwährend von Solidarität aller Unterdrückten und bezieht dabei ausdrücklich auch den weißen Arbeiter mit ein.

Demonstration der Einheit

Doch die Partei hat sich vorerst gegen den leidenschaftlichen Außenseiter entschieden. Wie gefährlich das in einem Moment ist, in dem die Partei um ihr Überleben und ihre Identität kämpft, ist selbst Tom Perez klar. Der neue Parteichef buhlte unmittelbar nach seinem knappen Sieg um die Unterstützung von Ellison und machte ihn zu seinem Stellvertreter – ein Posten, den es so bis dahin nicht gab. Die beiden Männer tauschten Handy-Nummern aus und gingen in Washington zusammen zum Dinner.

Es war eine Demonstration der Einheit, die aber letztlich die Brüche in der Partei nicht wirklich überzeugend übertünchen konnte. So schickte Bernie Sanders nach der Wahl von Perez per Twitter eine Glückwunsch-Botschaft, die mehr Mahnung war, als Vertrauensbeweis: "Ich hoffe Perez versteht, dass uns die Fortsetzung derselben alten Politik nicht weiter bringt. Wir müssen die Jugend und die arbeitenden Menschen des Landes an uns binden."

It's imperative Tom understands that the same-old, same-old isn't working and that we must bring in working and young people in a new way. — Bernie Sanders (@BernieSanders) 25. Februar 2017

Immerhin scheint die progressive Linke trotz der Ellison-Niederlage dazu bereit, Perez eine Chance zu geben. So sagte Ellisons 22 Jahre alte Tochter, selbst engagierte Polit-Aktivistin, dass sie gerne ihrem Vater folgen werde und weiter innerhalb der Partei arbeiten. "Das wird schon in Ordnung gehen", sagte sie, zaudernd. Nur um anzufügen: "Hoffe ich jedenfalls."