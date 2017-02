Nach massiver Kritik an ihrer anfangs nur zögerlichen Distanzierung vom Einwanderungsdekret des US-Präsidenten hat Großbritanniens Premierministerin Theresa May das umstrittene Einreiseverbot nun deutlich kritisiert. Im britischen Unterhaus in London sagte sie, ihre Regierung sei sich einig, dass das Vorgehen von Donald Trump falsch sei. "Wir würden das nicht tun. Wir glauben, dass es spaltend und falsch ist", sagte May.

Damit legte die britische Regierungschefin ihre Zurückhaltung ab, die sie vor allem am Samstag – einen Tag nach Bekanntwerden der neuen US-Einreisebestimmungen – während eines Besuchs in der Türkei gezeigt hatte, als sie bei einer Pressekonferenz mit dem türkischen Ministerpräsidenten Binali Yıldırım trotz mehrfacher Nachfrage von Journalisten stets ausweichend geantwortet hatte. "Die Vereinigten Staaten sind verantwortlich für die Flüchtlingspolitik der Vereinigten Staaten", hatte sie geantwortet. Dafür wurde sie von mehreren britischen Politikern, auch aus ihrer eigenen Partei, deutlich kritisiert.



Am vergangenen Freitag hatte Trump angeordnet, dass Menschen aus sieben überwiegend muslimischen Ländern in den kommenden 90 Tagen nicht in die USA einreisen dürfen. Das US-Programm zur Aufnahme von Flüchtlingen setzte er gar für die kommenden vier Monate aus, Flüchtlinge aus Syrien dürfen auf unbestimmte Zeit nicht mehr einreisen. Gegen die Anordnungen des US-Präsidenten wurde nicht nur in vielen US-Städten, sondern auch in der britischen Hauptstadt London sowie in anderen Großstädten des Landes protestiert. Die Demonstrationen richteten sich auch gegen einen für dieses Jahr geplanten Staatsbesuch des US-Präsidenten in Großbritannien.

Kritiker bemängeln Mays Zögerlichkeit

Ausgerechnet an dem Tag hatte Trump die Britin May als ersten ausländischen Staatsgast im Weißen Haus als Besucherin empfangen. Zunächst war das transatlantische Treffen von der britischen Presse als Erfolg gewertet worden – kurz darauf unterzeichnete der US-Präsident das umstrittene Einreiseverbot. Aus dem Büro der britischen Premierministerin kam dazu erst in der Nacht zum Sonntag eine deutlichere Erklärung, wonach die Einwanderungspolitik der USA zwar ebenso wie die anderer Länder allein deren Sache sei. "Aber wir sind mit diesem Ansatz nicht einverstanden, und es ist keiner, den wir verfolgen werden." Im Fall eventueller Konsequenzen für britische Staatsangehörige werde man Einspruch bei der US-Regierung erheben.

Kritikern kam das zu spät. Die konservative britische Abgeordnete Heidi Allen sagte der BBC am Sonntag: "Sie hätte meiner Meinung nach mutiger sein sollen, an Ort und Stelle etwas zu sagen." Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon twitterte: "Die Premierministerin hätte das gleich sagen sollen, als sie danach gefragt wurde, nicht erst Stunden später unter Druck."

May soll Trump-Besuch absagen

Die Opposition fordert eine deutlichere Reaktion auf Trumps umstrittene Einreisepolitik: Die Regierung müsse den geplanten Staatsbesuch des Republikaners absagen. "Ich glaube, wir sollten sehr deutlich machen, dass wir extrem unzufrieden darüber sind, und ich glaube, es wäre total falsch, wenn er hierher kommen würde, solange das andauert", sagte Jeremy Corbyn, Chef der britischen Labour-Partei dem britischen TV-Sender ITV. Auch Londons Bürgermeister Sadiq Khan sprach sich dafür aus. "Solange dieses Verbot besteht, sollten wir Präsident Trump keinen roten Teppich ausrollen", sagte der Labour-Politiker dem Sender Sky News.

May hatte Trump bei ihrem Besuch in Washington im Namen von Queen Elizabeth II. eingeladen. Ein genauer Termin für die Staatsvisite wurde indes noch nicht bekannt gegeben.