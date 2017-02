Ein weiterer enger Mitarbeiter von US-Präsident Donald Trump ist wegen umstrittener Aktionen unter Druck geraten. Wie US-Medien unter Berufung auf Regierungsmitarbeiter berichten, hat Trumps nationaler Sicherheitsberater Michael Flynn bereits vor Trumps Amtsübernahme mit dem russischen Botschafter Sergej Kisljak über die US-Sanktionen gegen Moskau und den Verzicht auf russische Gegensanktionen diskutiert.



Ende Dezember hatte der damalige US-Präsident Barack Obama unter anderem zahlreiche russische Diplomaten ausgewiesen – als Reaktion auf Geheimdiensterkenntnisse, wonach die Hackerangriffe auf die E-Mailserver der US-Demokraten im Wahlkampf von Russland ausgingen. Sollte es in den Gesprächen zwischen Flynn und Kisljak tatsächlich um Sanktionen gegangen sein, könnte das nach Einschätzung mehrere Regierungsmitarbeiter ein Verstoß gegen den Logan Act sein. Dieser verbietet es Privatpersonen, mit ausländischen Regierungen politische Verhandlungen zu führen.



Flynn hatte zunächst rundweg bestritten, mit Kisljak über die Sanktionen gesprochen zu haben. Nur einen Tag später sagte sein Sprecher der Washington Post jedoch, Flynn habe zwar "keine Erinnerung an Gespräche über Sanktionen". Aber er könne auch nicht sicher sein, dass das Thema niemals aufgekommen sei. Der russische Botschafter hatte in einem Interview zuvor bestätigt, er habe mit Flynn per SMS, Telefon und persönlich kommuniziert. Ob dabei auch die Sanktionen thematisiert wurden, dazu äußerte er sich nicht. Dem Bericht zufolge untersucht das FBI Flynns Kommunikation mit Kisljak.

Die New York Times berichtet unter Berufung auf Regierungsbeamte, dass Flynn den russischen Botschafter gedrängt habe, auf Gegensanktionen gegen die USA zu verzichten. Diese hatte das russische Außenministerium zunächst angekündigt; umgesetzt wurden sie jedoch nicht. Flynn habe Kisljak gesagt, "was auch immer die Obama-Regierung macht, kann wieder rückgängig gemacht werden", sagten die Beamten der Zeitung.

Die New York Times zitiert außerdem einen früheren hochrangigen Mitarbeiter des Außenministeriums, wonach es zu den diplomatischen Gepflogenheiten gehört, unbedingt zu vermeiden, mit ausländischen Amtsträgern politische Entscheidungen zu diskutieren, so lange der bisherige Präsident noch im Amt ist – insbesondere dann, wenn es sich nicht um US-Verbündete handelt.

Der Kreml wies die Berichte zurück. Wie CNN meldet, bestätigte Kreml-Sprecher Dimitri Peskow zwar die Gespräche zwischen Flynn und Kisljak. Nicht korrekt sei jedoch die Annahme, dass es dabei um Sanktionen ging und diese Gespräche Putins Entscheidung beeinflusst haben könnten, auf Sanktionen zu verzichten.