Der US-Senat hat Jeff Sessions als neuen US-Justizminister bestätigt. Die Kammer stimmte mit 52 gegen 47 Stimmen für den umstrittenen Kandidaten von US-Präsident Donald Trump. Der umstrittene 70-jährige Senator von Alabama erhielt damit lediglich eine Stimme aus dem Lager der oppositionellen Demokraten, während die Republikaner geschlossen für ihn votierten. Sessions war einer der ersten Unterstützer von Trump bei den Republikanern.

Sessions gilt als erzkonservativ und ist unter anderem für seine harte Haltung in Fragen der Einwanderung, zu Überwachungsprogrammen und in der Drogenpolitik bekannt. Schon in den 80er Jahren wurden ihm rassistische Bemerkungen vorgeworfen: Der Senat verweigerte ihm einen Posten als Bundesrichter wegen abschätziger Äußerungen über Schwarze. Sessions bestritt damals, Rassist zu sein.

Die Anhörung vor dem Senat hatte sich seit Januar hingezogen, die erste Sitzung wurde durch Demonstranten in Ku-Klux-Klan-Kutten gestört. In seiner Anhörung verurteilte Sessions die "hasserfüllte Ideologie" der Rassistengruppe, für die ihm jedoch schon früher Sympathien nachgesagt wurden.