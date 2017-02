Der US-Senat hat Scott Pruitt als neuen Chef der Umweltschutzbehörde Epa bestätigt. Im Senatsvotum stimmten 52 Senatoren für Pruitt, 46 gegen ihn. Als Epa-Leiter hat Pruitt einen Kabinettsrang. Der bisherige Justizminister des US-Bundestaates Oklahoma war von US-Präsident Donald Trump für den Posten als Epa-Chef nominiert worden. Die Auswahl von Pruitt ist ein Indikator für Trumps Absicht, die Klimaschutzpläne seines Vorgängers Barack Obama zurückzunehmen.

In seiner Position als Justizminister war Pruitt entscheidend am Kampf gegen Obamas Clean Power Plan beteiligt. Die New York Times berichtete, er habe 2014 eine Allianz von großen Energieversorgern angeführt, die gegen die klimapolitischen Regulierungen Obamas vorgingen. Pruitt gilt als enger Vertrauter der Kohle- und Ölindustrie. Der Klimaplan von Barack Obama sei ein "Krieg gegen die Kohle", sagte er damals.

Es ist Trump rechtlich nicht möglich, den Clean Power Plan komplett aufzuheben. Er kann ihn aber entscheidend aufweichen. Im Wahlkampf hatte Trump mehrfach angekündigt, er werde die Epa abschaffen, vor allem weil sie zu teuer sei.



Pruitt wich in seiner Anhörung vor dem Senat jedoch von der Behauptung Trumps ab, der Klimawandel sei nicht real. Er habe allerdings Zweifel, dass von Menschen verursachte CO2-Emissionen dafür verantwortlich seien. Demokraten hatten versucht, die Bestätigung von Pruitt als Chef der Umweltschutzbehörde durch Dauerreden herauszuzögern. Sie forderten von dem 48-Jährigen die Herausgabe von E-Mails, die er als Justizminister Oklahomas erhalten habe. Es ging ihnen vor allem um die Kommunikation Pruitts mit Managern der Öl- und Gasindustrie in seinem Heimatstaat. Seit zwei Jahren weigert sich Pruitt, die E-Mails überprüfen zu lassen. Ein Richter in Oklahoma verfügte, er müsse sie bis kommende Woche herausgeben.



Die Epa mit Sitz in Washington DC beschäftigt etwa 17.000 Menschen. Zuletzt wurde sie vor allem im Zusammenhang mit dem VW-Dieselskandal einer größeren Öffentlichkeit bekannt. Vorherige Chefin war Gina McCarthy.