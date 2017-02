US-Präsident Donald Trump hat jüngste Drohungen gegenüber jüdischen Gemeindezentren in den Vereinigten Staaten verurteilt. Sie seien eine schmerzhafte Erinnerung daran, dass noch viel getan werden müsse, um Vorurteile und Hass auszurotten, sagte er bei einem Besuch im National Museum of African American History in Washington. Trumps Aussagen kommen für viele Beobachter verspätet - er war bereits von mehreren Seiten aufgefordert worden, klare Worte für die Vorfälle zu finden.

Die Beziehungen des Weißen Hauses zu US-amerikanischen Juden waren in letzter Zeit wegen Trumps Aussagen zum Holocaust, einer mürrischen Begegnung mit einem Reporter für ein jüdisch-orthodoxes Blatt und wegen Kommentaren seiner Unterstützer angespannt gewesen.

Am Dienstag nun nahm Trump zum ersten Mal auf die jüngsten antisemitischen Vorfälle im Land Bezug. Zuvor hatte es in einer Mitteilung des Weißen Hauses lediglich geheißen, durch Hass motivierte Straftaten seien zu verurteilen. Nicht erwähnt wurden dabei die Schändung eines jüdischen Friedhofs in Missouri am Wochenende und mehrere Drohungen gegenüber Gemeinden am Montag. Landesweit hatten elf jüdische Zentren am Telefon Bombendrohungen erhalten, wie die Jewish Claims Conference (JCC) für Nordamerika mitgeteilt hatte. Schon im Januar war es demnach vermehrt zu solchen Anrufen gekommen, die sich jedoch jeweils als falscher Alarm herausgestellt hatten.

Die frühere Präsidentschaftskandidatin für die Demokraten, Hillary Clinton, hatte Trump ebenfalls am Dienstag aufgefordert, etwas gegen die Vorfälle zu tun. "Jeder muss dagegen ansprechen, den Anfang sollte @POTUS machen", twitterte sie an den Account des US-Präsidenten gerichtet.

"Was ist die Position der Regierung, wenn es um den Anstieg von Antisemitismus und Intoleranz im Allgemeinen gilt? Was wird die Regierung tun, um es zu stoppen?" fragte auch die Vertreterin der Anti-Defamation League, Karen Aroesty. Die Organisation setzt sich gegen Diskriminierung von Juden ein. "Die Angst ist groß. Deine Lieben sind da. Deine Erinnerungen sind da", sagte Aroesty mit Blick auf den geschändeten Friedhof in Missouri. Die Polizei ermittelt in dem Fall. Zunächst war unklar, ob es sich bei der Tat um ein Hassverbrechen handelte. Es gab bisher keine Festnahmen.

In der vergangenen Woche war Trump bei einer Pressekonferenz von einem Reporter einer jüdischen Publikation zu den Bombendrohungen befragt worden. Doch der US-Präsident schien die Anmerkung als persönlichen Angriff zu werten und sagte, sie sei nicht fair. Er sei die "am wenigsten antisemitische Person, die Sie je in Ihrem Leben gesehen haben", so Trump.

Ende Januar war das Weiße Haus kritisiert worden, weil es zum internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust eine Mitteilung herausgegeben hatte, in der Juden keine Erwähnung fanden.