US-Präsident Donald Trump hat der Nato nach seiner Kritik die Unterstützung seines Landes zugesichert. "Wir unterstützen die Nato nachhaltig", sagte Trump auf einem Luftwaffenstützpunkt in Florida. Zugleich wiederholte der US-Präsident seine Forderung, wonach alle Mitglieder ihren finanziellen Verpflichtungen nachkommen müssten.

Vor seinem Amtsantritt hatte Trump die Nato noch als obsolet bezeichnet und angekündigt, dass die USA möglicherweise Verbündeten nicht helfen würden, die nicht die Vorgaben für ihre eigenen Verteidigungsausgaben erreichten. Vorgesehen sind Investitionen in Höhe von zwei Prozent der Wirtschaftsleistung.



Trumps Äußerungen sind Teil einer entschärften Rhetorik gegenüber der Nato. Ende Januar hatte der neue Pentagon-Chef James Mattis gesagt, dass das Bekenntnis der USA zur Nato "unerschütterlich" sei. Auf der Suche nach Verbündeten würden die USA immer zuerst nach Europa schauen. Am Wochenende hatte Trump mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg telefoniert und seine Teilnahme am Treffen der Nato-Staats- und -Regierungschefs Ende Mai zugesagt.

Trump gegen die Presse

Trump nutzte seine Rede, um erneut die Medien zu kritisieren. In der Berichterstattung über Terrorismus würden bewusst Vorfälle verschwiegen, behauptete der US-Präsident. "Ihr habt gesehen, was in Paris und Nizza passiert ist. Überall in Europa passiert es. Es ist ein Punkt erreicht, an dem gar nicht mehr darüber berichtet wird. Und in vielen Fällen will die sehr, sehr verlogene Presse gar nicht mehr darüber berichten. Sie haben ihre Gründe, und ihr versteht das", sagte Trump. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) begehe "weltweit Völkermord".

Zuvor hatte sich Trump auf Twitter gegen Analysen gewandt, wonach nicht er sondern sein Chefberater Stephen Bannon die wichtigen Entscheidungen treffe. "Ich treffe meine eigenen Entscheidungen, meistens auf der Grundlage von Datenmaterial", twitterte Trump. Hintergrund sind Medienberichten, denen zufolge Trump zur Marionette von Bannon und dem ebenfalls rechten Politikberater Stephen Miller geworden ist.