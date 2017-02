Wer schreit, hat recht.

Vor vier Wochen hatte Donald Trump seinen ersten Arbeitstag im Weißen Haus. Seitdem ist nichts mehr normal in der neuen US-Regierung. Nichts ist sicher, außer, dass Trump kein Präsident ist, der durch Argumente überzeugen will oder gar durch einen Plan. Ihn interessiert vor allen anderen Dingen seine Macht. Das manifestiert sich in absurden Pressekonferenzen, über Twitter, durch seine Sprecher und Berater, die "alternative Fakten" basteln, um das Gefüge aufrechtzuerhalten.

Wer dieser Macht im Weg steht, etwa durch tatsächliche Fakten oder Argumente, wird zum Lügner und Staatsfeind: die Richter, die Trumps Einreiseverbot stoppten, der Kongress, der die Nominierungsanhörungen für sein Kabinett in die Länge zieht, und natürlich die Medien, die nicht in seinem Sinne berichten.

Trumps erste Tage im Weißen Haus waren chaotisch, unübersichtlich und schwer einzuordnen. Seine Anhänger freuen sich, dass ihr Kandidat auch als Präsident so bleibt, wie er sich im Wahlkampf präsentiert hat: Was Kritiker als ungehobelt, inkompetent und des Amtes unwürdig bezeichnen, rechnen sie ihm als Glaubwürdigkeit an. Trump ist einer, der in Washington aufräumt, genau so, wie er es versprochen hat.

In gewohnter Manier münzt Trump Vorwürfe gegen seinen Regierungsstil in Angriffe auf den politischen Gegner um. Er habe im Weißen Haus ein heilloses Durcheinander geerbt und trotzdem laufe seine Regierung wie eine gut geölte Maschine, sagte der 70-Jährige während seiner vielfach kritisierten Pressekonferenz vergangene Woche. Dieses Muster wiederholt Trump zu allen beliebigen Themen, mit freundlicher Unterstützung von Breitbart und anderen rechtsgerichteten Portalen. Breitbart etwa beeilte sich, nach Trumps Pressekonferenz ein Stück mit dem Titel zu publizieren: "11 Momente, in denen Barack Obama die Pressefreiheit missbraucht hat".



Nach einem Monat im Amt ist Trump bei Republikanern nach wie vor sehr beliebt. Laut Umfrage des Pew Reserach Center liegt seine Zustimmungsrate unter Konservativen bei 84 Prozent. Unter Demokraten jedoch nur bei acht Prozent. Zum Vergleich: Immerhin 37 Prozent der Republikaner hatten Barack Obama 2009 einen ersten guten Monat im Amt bescheinigt. Die Spaltung der Gesellschaft, das zeigt dieser erste Zwischenstand, wird sich unter der Regierung Trump noch viel weiter verschärfen.



Nur 39 Prozent der Amerikaner halten Trump für gut informiert

Die Pew-Umfrage zeigt jedoch auch, wie wenig Kompetenz Trump insgesamt attestiert wird. Nur 39 Prozent halten ihn für gut informiert, ein katastrophaler Wert für einen US-Präsidenten. Tatsächlich stellt sich bei all dem Lärm, den Trump verursacht, die Frage, was er tatsächlich schon erreicht hat. Das Onlinemagazin Politico hat sich die Mühe gemacht und die ersten 28 Tage von Trump im Weißen Haus nachgezeichnet. In diesem Zeitraum zählten die Autoren 23 präsidiale Dekrete, fünf Gesetze und mehr als 160 Tweets. Darunter Trumps Pläne, die Restriktionen für die Finanzmärkte aufzuweichen, seine Mauerpläne oder die Nominierung des ultrakonservativen Neil Gorsuch als Richter für den Supreme Court.

In vielen Bereichen, die als Priorität der neuen Regierung gelten, habe es noch keine wirkliche Bewegung gegeben, betont die New York Times. Trumps Erlass in Bezug auf Obamacare setzte eher einen ideellen Rahmen, aber es fehlt ein konkreter Plan, wodurch Obamas Gesundheitsreform ersetzt werden soll. Ebenso wenig existieren Maßnahmen, um die Infrastrukturprobleme des Landes anzugehen und auch in Steuerfragen hat die Regierung noch keine Reformvorschläge vorgelegt.

"Ab einem gewissen Punkt ist mir ganz egal, um welchen konkreten Wandel es jemandem geht, du kannst es dir nicht leisten, Wandel zum Chaos werden zu lassen", sagte Leon Panetta vergangene Woche der New York Times. Der Demokrat hat in seiner Karriere in unterschiedlichen Positionen, darunter als Verteidigungsminister unter Obama, neun Präsidenten beider Parteien erlebt. Er sei, so Panetta, noch nie so nervös gewesen, was in Washington passieren könne.