Ein US-Bundesrichter in Seattle hat das von Präsident Donald Trump veranlasste Einreiseverbot für Staatsbürger aus sieben überwiegend muslimischen Ländern vorläufig blockiert. Richter James Robert gab am Freitag eine entsprechende Anordnung heraus, nachdem die Bundesstaaten Washington und Minnesota Antrag gestellt hatten. Die Anordnung gilt landesweit.



Washington war der erste Bundesstaat, der gegen das Dekret des US-Präsidenten Donald Trump Einspruch eingelegt hatte. Bundesstaatsanwalt Bob Ferguson argumentierte, die Veranlassung schade Bewohnern und stelle praktisch ein Mandat zur Diskriminierung dar. Minnesota beteiligte sich im Laufe der Woche an der Klage.



Vergangene Woche hatte bereits eine Bundesrichterin in New York auf Antrag der Bürgerrechtsorganisation American Civil Liberties Union (ACLU) entschieden, dass die Einreise mit einem gültigen Visum erlaubt ist - auch wenn das Trump-Dekret das Gegenteil vorsieht. Demzufolge ist es Staatsbürgern aus dem Irak, Syrien, Iran, Sudan, Libyen, Somalia und Jemen derzeit verboten, in die Vereinigten Staaten zu reisen.



Auch Richter aus anderen Bundesstaaten hatten nur wenige Stunden nach der Anordnung durch das Weiße Haus Ausnahmeregelungen bei der Ausführung des Einreisestopps angeordnet. Zahlreiche Unternehmen hatten den Einreisestopp ebenfalls kritisiert und sich in einem offenen Brief direkt an den Präsidenten gewandt. Die kommissarische Justizministerium war von Trump entlassen wurden, nachdem sie ihr Ministerium angewiesen hatte, das Einreiseverbot nicht zu verteidigen.



Der rechtliche Status vieler Reisender aus den betroffenden Ländern war bis zuletzt unklar. In den vergangenen Tagen zeigten Videos von den Flughäfen im Land immer wieder Neuankömmlinge, denen erst nach Tagen die Einreise gestattet worden war.



Bundesrichter James Robart wurde von dem ehemaligen republikanischen Präsidenten George W. Bush ernannt. Er sah es als hinreichend belegt an, dass Einwohnern des Staates Washington irreparabler Schaden entstehen könnte, wenn der Einreisebann bestehen bleibt. Endgültig vom Tisch ist das Dekret mit dem Urteil aus Seattle nicht. Die Frage, ob der Einreisestopp gegen die Verfassung verstößt, hat bislang kein Gericht beantwortet. Eine Klärung könnte sich über Monate hinziehen.