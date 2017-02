US-Verteidigungsminister James Mattis hält militärischen Druck im Streit um Chinas zunehmende Gebietsansprüche im Südchinesischen Meer derzeit für unnötig. Es gebe "zum jetzigen Zeitpunkt keine Notwendigkeit für militärische Manöver", sagte der Pentagon-Chef am Samstag in Tokio bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Japans Verteidigungsministerin Tomomi Inada. Die Probleme seien "am besten durch Diplomaten" zu lösen.



Damit schwächte der neue Pentagon-Chef frühere Aussagen ab, die zu heftiger Kritik durch die Regierung in Peking geführt hatten. Mattis hatte während des Treffens in Tokio zunächst gesagt, die USA fühlten sich der Verteidigung japanischen Territoriums verpflichtet. Dazu gehörten auch die von China beanspruchten Diaoyu-Inseln.

Die chinesische Regierung hatte den USA daraufhin vorgeworfen, die Stabilität in Ostasien zu gefährden. Die Vereinigten Staaten sollten die Diskussion über die Inseln vermeiden, sagte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Lu Kang, am Samstag. Er bekräftigte die Souveränität der Volksrepublik über die Inselgruppe.



China beansprucht im Süd- sowie Ostchinesischen Meer große Seegebiete mit bedeutenden Fischgründen, Rohstoffvorkommen und Schifffahrtsstraßen und baut vor diesem Hintergrund Militäranlagen auf Inseln und Riffen.

Als ernste Bedrohung bezeichneten Mattis und Inada das Raketen- und Atomprogramm Nordkoreas. Zum Abschluss seiner zweitägigen Gespräche in Japan verständigte sich Mattis mit Inada darauf, die Sicherheitsallianz beider Länder weiter zu stärken. Mattis nannte Japans Kostenbeteiligung für die US-Militärstützpunkte in Japan ein "Beispiel für andere Länder".



US-Präsident Donald Trump hatte als Kandidat während des Wahlkampfs mit Äußerungen irritiert, wonach er Südkorea und Japan dazu drängen wolle, mehr für die Stationierung der US-Truppen zu zahlen.