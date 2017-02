Irgendwie passte das schon wieder. Der ehemalige Wirtschafts- und Energieminister und der Ex-Vorstandschef von Exxon Mobil. Der deutsche und der amerikanische Außenminister. Sigmar Gabriel und Rex Tillerson. Beide in etwa gleich groß, schwarze Anzüge und rote Krawatten, von kräftiger Statur.

So standen sie vor dem mächtigen Marmorkamin in Tillersons Büro und lachten. Gabriel erzählte etwas von Niedersachsen und Tillerson lachte noch mehr. Das war wohl sehr lustig. Dann drehte sich das Gespräch auf wichtigere Themen: Nato, Sicherheit, Handel, Russland. Anschließend zeigte sich Gabriel fast beschwingt: "Wir haben einen Draht zueinander gefunden." Und als sei das zu beschwingt, fügte er schnell hinzu, es sei alles auch erst ein Anfang.



Dabei war die Diplomatendelegation aus Berlin mit durchaus klammen Gefühlen nach Washington geflogen. Gefühlen, die man früher eher bei Reisen nach Moskau oder Teheran hatte. Vorsicht war angesagt, man wollte den fremd-neuen Gesprächspartner abtasten und war sich unsicher, was bei diesem Besuch wohl herauskommen würde: Einigung oder Eklat. So viel sei hier vorweg gesagt, es wirkte alles viel harmonischer, als die Attacken von Präsident Donald Trump auch auf Deutschland es befürchten ließen.



Sigmar Gabriel hatte auf seiner Washington-Reise etwas von einem Erforscher der neuen Welt, die sich seit 8. November 2016 in Washington aufgetan hat. Ein Pionier war er mit seiner frühen Reise bestimmt. Er war der erste ausländische Gast des Vizepräsidenten Mike Pence und der zweite Gast von Rex Tillerson an dessen ersten Tag im Amt. Kann daraus etwas Haltbares wachsen?

Mike Pence interessierte sich sehr dafür, wie Gabriel den russischen Präsidenten Putin einschätzte. Mit dem Vizepräsidenten und dem Außenminister redete Gabriel über die Krim-Annexion, über die Ukraine und den Minsk-Prozess, der durch die neuen Kämpfe in der Ostukraine wieder extrem gefährdet ist. Gabriel war daran gelegen, die Amerikaner auf die Unterstützung des Minsker Verhandlungsprozesses festzulegen und so die Anreize für Moskau zu einer friedlicheren Politik zu erhalten.



Die Aufhebung von Sanktionen zum Beispiel hatte Donald Trump den Russen schon mal so nebenbei in Aussicht gestellt. Pence und Tillerson mochten sich dem, so war in der deutschen Delegation zu hören, nicht anschließen. Auch die amerikanische UN-Botschafterin Nikki Haley kündigte an, die Sanktionen nicht aufzuheben.



Überhaupt waren die beiden ganz offenbar ziemlich auf der klassischen Linie amerikanischer Außenpolitik. Das Nato-Versprechen gälte, die USA und Europa teilten die gleichen Sicherheitsinteressen, die EU müsse erhalten und gefördert werden – genauso wie der Handel zwischen Amerika und der EU. Sigmar Gabriel, der Sozialdemokrat, bemühte sich, den konservativen reichen Amerikanern die Vorteile des Freihandels zu erklären. BMW zum Beispiel unterhalte sein größtes Werk überhaupt in den USA und sei mit dieser US-Fabrik der größte Autoexporteur des Landes. Punkt. Die Amerikaner nickten.