US-Präsident Donald Trump und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan haben sich gegenseitig Unterstützung im Anti-Terror-Kampf zugesichert. Trump habe Erdoğan in einem Telefongespräch gesagt, die Türkei sei ein "strategischer Partner und Nato-Verbündeter", der auf die Unterstützung durch die USA zählen könne, teilte das Weiße Haus mit. Der US-Präsident habe zudem das Engagement der Türkei gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) begrüßt. Die Politiker hätten einen gemeinsamen Kampf gegen "den Terrorismus in allen seinen Formen" besprochen.

Unter der Regierung von Trumps Vorgänger Barack Obama waren die Beziehungen zwischen beiden Ländern angespannt gewesen: Die türkische Regierung kritisierte wiederholt, dass die USA den Prediger Fethullah Gülen nicht ausliefern wollten, den die Türkei für den gescheiterten Putschversuch im Sommer verantwortlich macht. Auch die Unterstützung syrisch-kurdischer Milizen durch die USA im Kampf gegen den IS war in der Türkei auf Kritik gestoßen.



Vor seinem Amtsantritt hatte Trump die Nato noch als obsolet bezeichnet und angekündigt, dass die USA möglicherweise Verbündeten nicht helfen würden, die nicht die Vorgaben für ihre eigenen Verteidigungsausgaben erfüllten.