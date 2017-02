Der japanische Premierminister Shinzo Abe reiht sich ein in die Riege der internationalen Staats- und Regierungschefs, die Donald Trump in Washington besuchten. Bei dem Treffen sprachen Abe und Trump darüber, in der Sicherheits- und Wirtschaftspolitik enger zusammenzuarbeiten. Die "tiefe Freundschaft" beider Länder bezeichneten Trump und sein japanischer Kollege als Eckpfeiler der Sicherheitsallianz im Pazifik.

Thema war auch der Umgang mit Nordkorea. "Wir sind der Sicherheit Japans verpflichtet", sagte Trump. Gemeinsam stelle man sich einer Bedrohung durch Nordkorea. Mit Blick auf den Konflikt mit China um Gebietsansprüche im südchinesischen Meer sagten Trump und Abe, sie träten für die Freiheit von Handel und Schifffahrt ein.

Ausdrücklich dankte Trump seinem Gast dafür, dass Japan US-Truppen beherberge. Im Wahlkampf hatte er noch gesagt, Japan müsse wie andere Länder auch für den Schutz seitens der USA bezahlen.

Der japanische Premierminister sagte, mehr Freihandel und Investitionen seien eine große Chance für die USA und Japan. Ein freier Handel müsse fair sein und auf Regeln beruhen. Der Premier kündigte weitere Investitionen seines Landes in den Vereinigten Staaten an, ging aber nicht ins Detail.

Vor dem Besuch war von einem Investitionspaket japanischer Firmen von 400 Milliarden US-Dollar die Rede. Es ist aber nicht klar, wie viel von dieser Summe neu ist, und wie viel aus längerfristigen Strategien der Unternehmen stammt.

Freundschaft und TPP-Gespräch

Bei dem Treffen sagte Abe, er werde später auch über das Freihandelsabkommen TPP mit Trump sprechen. Dieser betonte, die Wirtschaftsbeziehungen beider Länder würden frei, fair und zum Nutzen beider Seiten sein. "Unsere Freundschaft ist ein wahrer Segen", sagte Trump.

Der US-Präsident hatte per Erlass verfügt, dass sich die USA aus dem TPP-Abkommen mit Japan, Australien, Mexiko und anderen Ländern zurückziehen. Zudem hatte Trump vor dem Besuch Abes die Export- und Währungspolitik Japans kritisiert. So beklagte er einen zu geringen Zugang für US-Autobauer zum japanischen Markt und warf dem asiatischen Staat vor, den Yen abzuwerten und sich so Exportvorteile zu verschaffen.

Japanischen Unternehmen hielt Trump vor, Arbeitsplätze in den USA zu vernichten. Er drohte den Autokonzern mit einem Strafzoll, sollte er in Mexiko Corollas für die USA produzieren.

Im Anschluss an die Unterredungen in Washington wollten Trump und Abe nach Florida aufbrechen und dort zusammen Golf spielen. Trump hatte Abe eingeladen, das Wochenende auf seinem Anwesen Mar-a-Lago zu verbringen. Im November 2016 war der japanische Premierminister der erste amtierende Regierungschef gewesen, den Trump als designierter US-Präsident empfangen hatte.