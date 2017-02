Der deutsche Journalist Deniz Yücel wird weiterhin in einem Gefängnis in Istanbul in Haft bleiben müssen. Das berichtet Yücels Arbeitgeber, Die Tageszeitung Welt.



An diesem Dienstag wird Yücel eine Woche in Gewahrsam sein. So lange können Verdächtige nach den Regeln des Ausnahmezustandes ohne richterlichen Beschluss festgehalten werden. Der Ausnahmezustand gilt in der Türkei seit dem Putschversuch vor über sieben Monaten, am 15. Juli 2016. Die Sieben-Tage-Frist kann um eine weitere Woche verlängert werden, wenn die Staatsanwaltschaft einen Terrorverdacht sieht. Das ist im Fall Yücel nun geschehen.

Die Behörden werfen dem 43-Jährigen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, Datenmissbrauch und Terrorpropaganda vor. Hintergrund sind offensichtlich Berichte Yücels über eine Hackerattacke auf das E-Mail-Konto des türkischen Energieministers Berat Albayrak. Yücel besitzt die türkische und die deutsche Staatsangehörigkeit.

Einen richterlichen Beschluss, der überprüft, ob der Terrorverdacht der Staatsanwaltschaft begründet ist, braucht es für die verlängerte Haft nicht. Yücels Anwälte haben also keine Möglichkeit, gegen die Haft vorzugehen.

Die Haftverlängerung ist auch eine Niederlage für die deutsche Bundesregierung. Martin Schäfer, Sprecher des Auswärtigen Amtes, hatte erklärt, die Regierung setze sich dafür ein, dass der Polizeigewahrsam für den Journalisten "nicht mehr länger fortdauert" und Yücel auch anschließend "nicht in Untersuchungshaft kommt". Er vermied es allerdings erneut, ausdrücklich die sofortige Freilassung Yücels zu fordern.

Schäfer versicherte: "Für uns ist der Fall Yücel deshalb von allergrößter Bedeutung, weil er für den Einsatz Deutschlands für die Pressefreiheit steht." Die Entscheidung liege jetzt bei der türkischen Justiz.