Der russische UN-Botschafter Witaly Tschurkin ist überraschend gestorben. Tschurkin sei an seinem Arbeitsplatz in New York verstorben, teilte das russische Außenministerium mit. Angaben zur Todesursache von Tschurkin machte das Außenministerium nicht. Am Dienstag wäre er 65 Jahre alt geworden.

Tschurkin hatte Russland seit 2006 bei den Vereinten Nationen und im UN-Sicherheitsrat vertreten, wo das Land einen ständigen Sitz hat. Er brachte bereits eine langjährige Erfahrung im diplomatischen Dienst mit. Tschurkin arbeitete unter anderem im Außenministerium in Moskau, war Gesandter in Ex-Jugoslawien, Botschafter in Belgien und beim Kooperationsrat zwischen Russland und der Nato sowie Botschafter in Kanada.

Er war zuletzt auch mit der russisch-türkischen Friedensinitiative für Syrien betraut. Nachdem der Sicherheitsrat der UN diese unterstützt hatte, lud Tschurkin Ägypten, Saudi-Arabien, Kuwait und Katar sowie die neue US-Regierung von Donald Trump zu Friedensgesprächen ein. Russland, die Türkei und der Iran erklärten am Ende der zweitägigen Syrien-Konferenz in Kasachstans Hauptstadt Astana, dass sie durch konkrete Schritte und den Einfluss auf die Konfliktparteien versuchen wollten, die Feuerpause zu stabilisieren.