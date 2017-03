Der frühere französische Regierungschef Alain Juppé schließt eine eigene Präsidentschaftskandidatur endgültig aus. Das sagte der 71-Jährige auf einer Pressekonferenz. Er stehe nicht als Ersatz für den unter Druck geratenen konservativen Kandidaten François Fillon zur Verfügung, sagte der Bürgermeister von Bordeaux. "Für mich ist es zu spät."

Er sei nicht mehr in der Lage, das konservativ-bürgerliche Lager hinter sich zu vereinen. Zugleich sagte Juppé, Fillon stecke in einer Sackgasse. Grund dafür sei dessen rhetorische Strategie, die Kritik an seiner Person als Komplott und versuchte politische Ermordung anzuprangern. "Was für eine Verschwendung", sagte Juppé. Nach den Vorwahlen der Konservativen im vergangenen Jahr hatte Fillon als Favorit für die Präsidentschaftswahl im April und Mai gegolten.



Die Pressekonferenz war mit Spannung erwartet worden. In den vergangenen Wochen schwand der Rückhalt für Fillon in den eigenen Reihen wegen einer Scheinbeschäftigungsaffäre. Rücktrittsforderungen wurden laut. Viele Konservative wünschten sich daher, Juppé würde statt Fillon für die Republikaner antreten. Juppé war bei den Vorwahlen der Konservativen angetreten, hatte aber deutlich gegen Fillon verloren. Nun hätte er aber laut Umfragen deutlich bessere Chancen als Fillon, sich bei der Präsidentschaftswahl gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen und den sozialliberalen Emmanuel Macron durchzusetzen.

Um einen "würdevollen und glaubwürdigen Ausweg" aus der Krise zu finden, hatte Ex-Staatschef Nicolas Sarkozy vor der Pressekonferenz ein gemeinsames Treffen mit Juppé und Fillon vorgeschlagen. Bereits verabredet ist, dass die Parteispitze der konservativen Republikaner am Montagabend zusammenkommt, um über die Lage zu beraten. Führende Konservative wie der Bürgermeister von Nizza, Christian Estrosi, haben eine Initiative angekündigt, um Fillon zum Rücktritt zu bewegen. Ein Festhalten an seiner Kandidatur sei "kollektiver Suizid", sagte Estrosi.

Fillon spricht von einer Hetzjagd

Der frühere Ministerpräsident Fillon soll seine Frau und seine Kinder auf Parlamentskosten scheinbeschäftigt haben. Die Affäre belastet seinen Wahlkampf seit Monaten. Mitte März war Fillon von Ermittlungsrichtern vorgeladen worden. Die Justiz ermittelt wegen Korruption, es droht die Eröffnung eines Verfahrens. Zuletzt haben sich wichtige Gefolgsleute wie etwa sein Sprecher und sein Wahlkampfleiter von ihm losgesagt.



Fillon hat die Vorwürfe bisher zurückgewiesen. In einem Interview am Sonntagabend lehnte er einen Rücktritt ab. Ersatzkandidaten seien zum Scheitern verurteilt, sagte er. Zuvor hatte er von einer Hetzjagd gegen ihn gesprochen und Kritiker aus den eigenen Reihen als Fahnenflüchtige bezeichnet.