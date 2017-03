Der Angriff am britischen Parlament in London mit vier Toten und 20 Verletzten hat weltweit Bestürzung ausgelöst. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) teilte mit, sie habe mit Bestürzung von den Angriffen auf Passanten und Polizisten im britischen Parlament und in dessen Nähe erfahren. "Ich denke in diesen Stunden in Anteilnahme und Solidarität an unsere britischen Freunde und an alle Menschen in London."



Weiter hieß es in ihrer Erklärung, "auch wenn der Hintergrund dieser Taten noch präzise aufzuklären ist, bekräftige ich für Deutschland und seine Bürger: Im Kampf gegen jede Form von Terrorismus stehen wir fest und entschlossen an der Seite Großbritanniens".

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel sprach von einem "Anschlag gegen uns alle". Mit dem Attentat auf das Parlament habe man das "Herz der Demokratie angreifen" wollen. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amts sagte, die Deutsche Botschaft in London stehe in engem Kontakt mit den zuständigen britischen Behörden und bemühe sich um Aufklärung. Unklar war zunächst, ob auch deutsche Staatsangehörige unter den Opfern der Attacken sind.

"Ein Anschlag gegen uns alle." Außenminister #Gabriel hat sich bei einem Besuch in Athen zu den Ereignissen in #London geäußert. pic.twitter.com/CN79SNcWEk — tagesschau (@tagesschau) March 22, 2017

US-Außenminister Rex Tillerson nannte die Tat einen "schrecklichen Gewaltakt" und sprach den Betroffenen sein Mitgefühl aus. Wie das US-Präsidialamt mitteilte, telefonierte US-Präsident Donald Trump mit der britischen Premierministerin Theresa May. In New York wurden der Polizei zufolge die Sicherheitsvorkehrungen für britische Einrichtungen verstärkt.

Der britische Schatzkanzler Philip Hammond schrieb, er sei geschockt und in Gedanken bei den Opfern des Angriffs. Die britische muslimische Ramadhan Stiftung veröffentlichte ein Statement, in dem sie von einer Terrorattacke sprach. Man bete für die Opfer und Angehörigen und danke der Polizei und Sicherheitskräften.

Shocked by the attack around Parliament. Thoughts with the victims of this horrific attack. — Philip Hammond (@PHammondMP) 22. März 2017

"Der Terrorismus betrifft uns alle", sagte Frankreichs Präsident François Hollande. Es werde deutlich, "dass man sich auf europäischer Ebene organisieren muss, und sogar darüber hinaus". EU-Ratspräsident Donald Tusk bot Großbritannien Hilfe an. Europa stehe gegen Terrorismus an der Seite der Briten.



My thoughts are with the victims of the Westminster attack. Europe stands firm with the UK against terror and ready to help. — Donald Tusk (@eucopresident) March 22, 2017

Der luxemburgische Regierungschef Xavier Bettel sagte seine für diesen Mittwoch geplante Reise in die britische Hauptstadt ab. Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu sprach in seinem Tweet von einem Terrorangriff, den die Türkei aufs Schärfste verurteile.



We condemn in strongest terms the terrorist attacks outside the Parliament in Westminster, London. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 22. März 2017

Das schottische Parlament verschob die für den Abend geplante Abstimmung über ein neues Unabhängigkeitsreferendum. Eigentlich hätten die Abgeordneten in Edinburgh nach einer zweitägigen Debatte am Mittwoch darüber abstimmen sollen, ob sie eine Abspaltung von Großbritannien anstreben. Das britische Parlament kündigte am Abend an, am Donnerstag zu den geplanten Zeiten zu tagen.