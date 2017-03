Die US-Regierung erschwert nach Berichten mehrerer Medien für Millionen Besucher den Zugang in die Vereinigten Staaten. Unter Berufung auf interne Mitteilungen von Außenminister Rex Tillerson an alle US-Botschaften weltweit meldete die New York Times, die Sicherheitschecks für Visa würden nun erheblich ausgeweitet. Für 38 Länder soll es Ausnahmen geben – darunter Deutschland und fast ganz Europa. Diplomatische Vertretungen der USA sollten der Anweisung zufolge Bevölkerungsteile ausmachen, die bei Visa-Anträgen genauer geprüft werden, meldete die Nachrichtenagentur Reuters.

Die New York Times schreibt, mit den neuen Richtlinien folge Tillerson einem Memorandum von Donald Trump vom 6. März. Darin hält der US-Präsident das Außenministerium und andere Behörden zu Maßnahmen an, die den Visaprozess intensivieren. Die Verantwortung für die genauere Überprüfung liegt dem Bericht zufolge bei den Botschaftsmitarbeitern. Demnach schlägt Tillersons Mitteilung vor, dass Antragsteller künftig neben zurückliegenden Reisen und ihren Arbeitgebern der vergangenen 15 Jahre auch sämtliche E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Social-Media-Nutzernamen offenlegen müssen.



Laut Reuters ist die "Überprüfung der sozialen Medien" von Antragsstellern künftig verpflichtend für Personen, die sich jemals in Gebieten aufgehalten haben, die von der Extremisten-Miliz "Islamischer Staat" (IS) kontrolliert wurden. Präsident Donald Trump hatte im Wahlkampf verstärkte Kontrollen bei der Einreise angekündigt. Deutsche Besucher können weiterhin unter dem Visa-Waiver-Programm (ESTA) einreisen, für sie ändert sich nichts. Ausnahmen gelten unter anderem auch für Australien, Japan und Südkorea.

Intensivere Überprüfung von Syrern und Irakern

Kritiker erklärten, die Anweisungen könnten verwendet werden, um Menschen nur aufgrund ihrer Nationalität oder Religion eine Einreise zu verwehren. Die meisten diplomatischen Vertretungen hätten bereits bestimmte Bevölkerungsteile im Visier, wenn es um Betrug oder Sicherheitsbedenken gehe, sagte der auf Einwanderungsfälle spezialisierte Anwalt Jay Gairson in Seattle. Die New York Times zitiert Konsularbeamte und Anwälte mit den Worten, sie hielten ein Ansteigen von Ablehnungen Einreisewilliger für sehr wahrscheinlich. Der Visa-Prozess werde sich deutlich verlangsamen. 2016 vergaben die USA weltweit etwa 10 Millionen Visa.



Trump ist vor Gericht zwei Mal mit seinem Bemühen gescheitert, Einreisenden aus zunächst sieben und dann noch islamisch geprägten Ländern sowie allen Flüchtlingen den Weg in die USA zu versperren. Tillersons Memos liegen zeitlich vor der jüngsten Gerichtsentscheidung. Sie belegen auch Staatsangehörige aus Iran, dem Jemen, Sudan, Syrien, Somalia und Libyen mit deutlich intensiveren Überprüfungen. Das sind die Staaten, die Trump mit seinem präsidialen Dekret erfassen wollte.

Trump begründet seine harte Linie mit einer angeblich großen Gefahr von "radikalem islamischem Terrorismus" für die USA. Aber laut der Bürgerrechtsbewegung Anti Defamation League ADL waren es einheimische Terroristen, die zwischen 2006 und 2015 insgesamt 295 Menschen in den USA getötet haben. 70 Prozent der Opfer oder 206 Tote entfallen auf weiße Rassisten. Regierungsfeindliche Terroristen töteten 15 Prozent oder 44 Menschen. Einheimische islamistische Terroristen töteten im untersuchten Zeitraum 38 Amerikaner.