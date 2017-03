Der türkische Justizminister Bekir Bozdağ kommt zu Besuch nach Deutschland, um Werbung für das türkische Präsidialsystem zu machen. Der Abgeordnete Mustafa Yeneroglu von der Regierungspartei AKP sagte der Deutschen Presse-Agentur in Istanbul, die Veranstaltung mit Bozdağ sei für Donnerstagabend im baden-württembergischen Gaggenau geplant. Der Parlamentarier bestätigte damit einen Bericht der Badischen Neuesten Nachrichten.

In Deutschland gibt es Kritik an Wahlkampfauftritten türkischer Regierungsmitglieder. Derzeit ist auch ein möglicher Besuch des Staatschefs Recep Tayyip Erdoğan im Gespräch. Dies wird unter anderem von Linken-Politikern abgelehnt. So forderte etwa Sevim Dağdelen in der Bild-Zeitung ein Einreiseverbot für Erdoğan und türkische Regierungsmitglieder. "Sie dürfen hier keinen Wahlkampf für Diktatur und Todesstrafe machen", sagte Dagdelen. Die Bundesregierung müsse auch "Sanktionen gegen Erdoğan und seinen Clan, wie etwa die Sperrung von Konten, prüfen".

Erdoğan strebt ein Präsidialsystem für die Türkei an, über das die Türken am 16. April in einem Referendum abstimmen. Wahlberechtigt sind dabei auch rund 1,4 Millionen Türken, die in Deutschland leben.

Die Verfassungsreform ist umstritten, weil sie Staatspräsident Erdoğan deutlich mehr Macht verleihen und das Parlament schwächen würde. Nach der Reform hätte der Präsident unter anderem die Vollmacht, die Regierung auszuwählen, den Haushalt aufzustellen und den Notstand auszurufen. Das Parlament soll von 550 auf 600 Abgeordnetensitze vergrößert werden. Parlaments- und Präsidentenwahlen sollen künftig am gleichen Tag stattfinden.

Der Besuch Bozdağs in Deutschland kommt zu einer Zeit, in der das deutsch-türkische Verhältnis auch durch die Inhaftierung des Welt-Korrespondenten Deniz Yücel belastet ist. Gegen den deutsch-türkischen Journalisten wurde am Montag in Istanbul Untersuchungshaft verhängt. Ihm werden Terrorpropaganda und Volksverhetzung vorgeworfen.

Bozdağ verweist im Fall Yücel auf "unabhängige Justiz"

Die Bundesregierung fordert die Freilassung Yücels. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, Bundeskanzlerin Angela Merkel bedauere die Inhaftierung und halte sie für eine "unverständliche Entscheidung". Die Bundesregierung erwarte eine faire und rechtsstaatliche Behandlung und dringe darauf, dass deutsche Konsularbeamte die Möglichkeit bekommen, den Journalisten umfassend zu betreuen. Dies gelte auch für fünf weitere in der Türkei inhaftierte deutsche Staatsbürger.

Bozdağ verwies für den Fall Yücel auf die Unabhängigkeit der Gerichte: "Das sind Urteile der unabhängigen türkischen Justiz und keine politischen Urteile", sagte der türkische Justizminister. "Die Türkei ist ein demokratischer Rechtsstaat." Ermittlungen und Fahndungen nach Personen führe die unabhängige und unparteiische türkische Justiz.



Yücel übermittelte über seinen Anwalt eine Nachricht aus dem Gefängnis Metris, kurz bevor er am Vormittag in die Untersuchungshaftanstalt Silivri verlegt wurde. An Freunde und Unterstützer gewandt schrieb Yücel: "Glaubt mir: Es tut gut, verdammt gut." Der Text wurde von der Welt veröffentlicht.

Yücel schickt Botschaft: "Hallo Welt"

Auf dem Zettel mit der Anrede "Hallo Welt" beschreibt Yücel, dass sich seine Haftbedingungen in der Untersuchungshaft im Vergleich zum vorherigen Polizeigewahrsam verbessert hätten. "Tageslicht! Frische Luft! Richtiges Essen! Tee und Nescáfe! Rauchen! Zeitungen! Ein echtes Bett! Eine Toilette für mich alleine, die ich aufsuchen kann, wann ich will", schreibt er in der Notiz.



Tagsüber könne er sich mit einer Handvoll politischer Häftlinge in Küche und Hof aufhalten, abends habe er eine Zelle für sich allein. "Es mag sich merkwürdig anhören, aber mir kommt es so vor, als hätte ich ein kleines Stück meiner Freiheit zurückgewonnen", kommentiert Yücel die Veränderungen. "Und obwohl sie mich meiner Freiheit beraubt, bringen mich das Verhör und die Urteilsbegründung noch immer zum Lachen."

Nach Auskunft seines Anwalts drohen Yücel zehneinhalb Jahre Haft. Dies sei die Höchststrafe für Volksverhetzung und Terrorpropaganda.