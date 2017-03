Die Mehrheit der britischen Bevölkerung lehnt einen Brexit ohne ein Abkommen mit der Europäischen Union (EU) ab. Einer Umfrage für die Zeitung The Independent zufolge würden nur 25 Prozent der Briten aus der EU austreten, wenn das Parlament dem Vertrag über die "zukünftigen Beziehungen" nicht zustimmt.

Premierministerin Theresa May hatte im vergangenen Monat dem Parlament ein Votum über den Austrittsvertrag zugestanden, bevor er mit der EU beschlossen wird. Dennoch ließ sich die Regierung die Option offen, auch ohne Zustimmung des Parlaments die Gemeinschaft zu verlassen. In diesem Fall sollen die Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) die Grundlage für die Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien bilden.

Die Mehrheit der vom Institut BMG Research Befragten fand diesen Vorschlag nicht gut. Mehr als die Hälfte der befragten Personen halten für den Fall, dass das Parlament dem Vertrag nicht zustimmt, andere Optionen für sinnvoller. Ein Abkommen mit der EU basierend auf den Regeln der WTO könnte in den Augen vieler Briten der heimischen Wirtschaft schaden, schreibt der Independent. 27 Prozent fordern von May, das Abkommen in diesem Fall neu zu verhandeln. 15 Prozent sagten, Großbritannien solle dann unter den bestehenden Regeln in der EU bleiben und 14 Prozent gaben an, ihr Land solle unter neu auszuhandelnden Regeln in dem Staatenbund bleiben.

May hatte im Januar zu den Brexit-Verhandlungen gesagt, kein Abkommen sei für Großbritannien "besser als ein schlechter Deal". Das sorgte für viel Kritik. Die britische Premierministerin steht unter Zeitdruck, weil sie bis Ende März offiziell den Austritt aus der EU erklären will. Damit beginnen auf zwei Jahre befristete Austrittsverhandlungen zwischen beiden Seiten.



Das britische Oberhaus hatte zudem Anfang März für eine Änderung am Brexit-Gesetz gestimmt, was den Zeitplan für Großbritanniens EU-Austritt zusätzlich durcheinanderbringen könnte. Am Dienstag steht in der Parlamentskammer eine erneute Debatte über das Gesetz an.