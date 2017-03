Zehntausende Menschen haben in ganz Europa für die europäische Idee demonstriert. Anlass war der EU-Sondergipfel in Rom zum 60. Jubiläum der Römischen Verträge. Menschen aus ganz Europa kamen zu einer zentralen Demonstration der Proeuropäer in die italienische Hauptstadt. In London versammelten sich etwa 25.000 Brexit-Gegner. Auch in Berlin und Warschau gab es Demonstrationen.