Auf dem alten Marktplatz von Romford, neben dem Shoppingcenter, der Fußgängerzone mit den Läden der Burgerketten und den Wettbüros, steht ein 70-Jähriger Mann und verkauft Bettbezüge. Tony Luscomb hat eine Glatze, einen grauen Schnäuzer und freundliche Augen. Wie jede Woche hat er seinen Lieferwagen zum Geschäft umfunktioniert, nun wartet er auf Kundschaft. Luscomb sagt: "Romford ist ein guter Ort. Aber die Dinge ändern sich."

Früher habe es hier 400 bis 500 Stände gegeben. "Jetzt sind’s gerade mal 70." Die Leute bestellten mehr im Internet. Der Handel sterbe aus. "Bevor wir uns der EU angeschlossen haben, hat England geboomt!", glaubt Luscomb. Es habe im ganzen Land Fabriken gegeben, die Autoindustrie sei "riesengroß" gewesen. "In Birmingham, Manchester, überall haben die Leute alles Mögliche hergestellt, Kleidung, andere Sachen. Wo ist das heute?" Die Arbeitsplätze seien seit dem EU-Beitritt verlagert worden nach Indien, Pakistan, in die Türkei, glaubt Luscomb. Deswegen hätten viele für den Brexit gestimmt.

Der Vorort Romford ist Teil von London, aber doch ganz anders als die inneren Bezirke der Hauptstadt. Von den Bankentürmen in der City of London bis nach Romford braucht der Schnellzug des Betreibers Greater Anglia gerade mal 15 Minuten. Es geht vorbei an schicken neuen Apartmentgebäuden, an unzähligen Reihenhäusern und am Olympiastadion der Hauptstadt. Dann ist man im Londoner-Brexit-Viertel.



70 Prozent für den Brexit

Schon vor dem Referendum hatte eine Umfrage ergeben, dass Romford die euroskeptischste Kommune Großbritanniens ist. Beim Referendum bestätigte sich dieser Eindruck: Während die Menschen in London mit großer Mehrheit für einen Verbleib in der EU gestimmten haben, sprachen sich im Bezirk Havering – zu dem Romford gehört – 70 Prozent für den Brexit aus.

Romford sieht nicht nach Hauptstadt aus, sondern eher wie eine englische Kleinstadt auf dem Land. Von der bunten Mischung aus Sprachen und Kulturen, für die London berühmt ist, ist kaum noch etwas zu sehen: 80 Prozent der Einwohner Romfords sind laut der letzten Volkszählung "britisch-weiß".



Arm ist der Bezirk Havering, in dem Romford liegt, aber nicht. Fast drei Viertel der Einwohner haben ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung, weit mehr also als der Londoner Durchschnitt (50 Prozent). Die Arbeitslosenquote ist niedriger als in London und im Rest von England. Trotzdem verdienen die Menschen hier im Schnitt 7.000 Pfund weniger im Jahr als die Menschen im Stadtgebiet von London. Vor allem aber sind die Bewohner hier die ältesten der Stadt. Bei 36 Jahren liegt der Schnitt in London, bei 40 in Havering.

"Uns wird es besser gehen"

Tony Luscomb verkauft Bettzeug aus seinem Lieferwagen © Sascha Zastiral

Luscomb, der Bettwarenhändler, macht sich nun Sorgen wegen des Brexits, aber nur ein bisschen. Ja, die Spritpreise seien gestiegen. "Aber ich denke, nach zwei, drei Jahren wird es uns besser gehen als jetzt." Dann würden sich vermutlich auch andere Länder Großbritannien anschließen und die EU ebenfalls verlassen. "Die warten jetzt nur ab, um zu schauen, wie es uns ergeht. Und uns wird es besser gehen." Er wiederholt den letzten Satz, als versuche er, sich selbst davon zu überzeugen. Uns wird es besser gehen.

Ein paar Meter weiter, mitten auf dem Marktplatz, steht der Verkaufswagen des Fischhändlers David Crosbie. Zwei englische Flaggen wehen auf dem Dach seines Wagens. Der 59-Jährige trägt einen weißen Kittel und eine schwarze Kappe und begrüßt viele seiner Kunden mit Handschlag. Crosbie tritt aus seinem Wagen und steckt sich eine Kippe an.

"Hier ist es sehr viel englischer als in Zentrallondon", sagt der Fischhändler. "Und die meisten Menschen hier sind Locals. Leute, die Jahrzehnte lang hier gelebt haben und hier auch sterben werden." Die Menschen in den Innenstadtbezirken Londons seien vom Rest des Landes abgekoppelt, glaubt Crosbie. "Die schauen nur nach sich und vergessen den Rest. Und die Leute außerhalb Londons hatten davon die Nase voll."