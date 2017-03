Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon hat sich kurz vor dem offiziellen Beginn der Brexit-Verhandlungen gegen die britische Premierministerin Theresa May gestellt. Die Bevölkerung solle in einem zweiten Referendum über die Abspaltung von Großbritannien abstimmen, kündigte Sturgeon an. Dazu werde sie in der kommenden Woche vom schottischen Parlament die Vollmacht einholen, sich mit der britischen Regierung über das Referendum zu verständigen.



May habe es bisher abgelehnt, mit Schottland Kompromisse über den Ausstieg der Insel aus der EU zu schließen, begründete Sturgeon die Entscheidung. May steuert einen "harten Brexit" an; etwa den Austritt aus dem Europäischen Binnenmarkt und der Zollunion. Die schottische Regierung dagegen fordert eine Sonderrolle für Schottland mit Verbleib im Europäischen Binnenmarkt. Den Interessen Schottlands sei die Regierung in London sei "nicht einen Zentimeter entgegengekommen", kritisierte Sturgeon.



Schottland müsse daher "aktiv Schritte" gehen, um seine Interessen zu schützen. Die Volksabstimmung soll zwischen Herbst 2018 und Frühjahr 2019 stattfinden; zu diesem Zeitpunkt wären die Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien über einen Austritt noch nicht abgeschlossen. Die Schotten hatten in einem ersten Referendum 2014 eine Unabhängigkeit vom übrigen Großbritannien abgelehnt. Dafür stimmte im Juni 2016 eine knappe Mehrheit der Briten für einen Ausstieg Großbritanniens aus der EU – nicht aber die Schotten. Dies habe die Umstände bedeutend verändert, sagte Sturgeon. Unabhängigkeitsbefürworter argumentieren, ein unabhängiges Schottland könne Mitglied der EU werden.

Reaktion aus London: "Schlimmstmöglicher Zeitpunkt"

Der Vorstoß Sturgeons kam nur Stunden vor neuerlichen Beratungen des britische Parlaments über das Brexit-Gesetz. Die Regierung hatte angekündigt, Änderungen des Oberhauses an dem Gesetzentwurf im Unterhaus wieder rückgängig zu machen. Bereits am Dienstag könnte Premierministerin May könnte den Austritt aus der EU offiziell verkünden. Danach müssen die Austrittsgespräche mit der EU gemäß dem Vertrag von Lissabon binnen zweier Jahre beendet sein.



Fraglich ist, ob London in ein zweites Unabhängigkeitsreferendum in Schottland einwilligen wird. Die Entscheidung darüber liegt beim Parlament in Westminster. Eine Ablehnung würde heftige Reaktionen aus Schottland nach sich ziehen. Britische Medien spekulierten daher, London könnte ein Referendum zumindest bis nach dem EU-Austritt verzögern.



Die britische Regierung kritisierte den Vorstoß scharf. Eine solche Volksabstimmung wäre "spalterisch" und würde "zum schlimmstmöglichen Zeitpunkt" zu einer "enormen wirtschaftlichen Unsicherheit führen", hieß es in einer Mitteilung. Die Regierung in Edinburgh solle sich vielmehr darum bemühen, ihre internen Angelegenheiten "gut zu verwalten".