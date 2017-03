Als Theresa May am Dienstag kurz nach Mittag ans Rednerpult des Unterhauses trat, war die Luft eigentlich schon raus. Offiziell sollte die britische Premierministerin die Abgeordneten über das jüngste Treffen des Europäischen Rates informieren. Doch die Medien hatten sich seit gut zwei Wochen mit Spekulationen überschlagen: May könne die Rede zum Anlass nehmen, um den Beginn des EU-Austrittsprozesses zu verkünden, hieß es.

Schließlich war es der Regierung noch am Montag wie erwartet gelungen, die letzte rechtliche Hürde auf dem Weg zum Brexit zu nehmen: Das Unterhaus überstimmte die Änderungen des EU-Austrittsgesetzes, die das House of Lords vergangene Woche eingebracht hatte. Als der Gesetzentwurf am Abend ein weiteres Mal den Mitgliedern des Oberhauses vorgelegt wurde, stimmten auch sie für die unveränderte Fassung.

Doch dann zog Nicola Sturgeon, Chefin der Scottish National Party (SNP) und Erste Ministerin Schottlands, alle Aufmerksamkeit auf sich. Sie gab überraschend bekannt, dass sie sich für ein zweites schottisches Unabhängigkeitsreferendum einsetzen werde. Nur wenige Stunden später ließ May mitteilen, sie werde den Brexit-Prozess erst Ende des Monats in Gang setzen.

"Von einer Klippe springen lassen wie Lemminge"

Die Rede vor dem Unterhaus war kurz, danach beantwortete May Fragen der Abgeordneten. Zum EU-Austritt und zum schottischen Vorstoß äußerte sie sich dennoch – und gab sich konfrontativ. Es gebe Belege dafür, dass die Schotten kein zweites Unabhängigkeitsreferendum wünschten, sagte May. Der frühere Erste Minister Schottlands, Alex Salmond, habe das Referendum 2014 eine Abstimmung genannt, wie es sie "nur einmal in einer Generation gebe" – nun dauere eine Generation offenbar weniger als drei Jahre.



Beim ersten schottischen Unabhängigkeitsreferendum vor drei Jahren hatten sich 55 Prozent der Schotten für einen Verbleib in Großbritannien ausgesprochen. Die schottische Landesregierung vertritt nun die Position, dass sich durch den "harten" Brexit, den May anstrebt, die Rahmenbedingungen so sehr geändert hätten, dass die Schotten ein weiteres Mal abstimmen sollten. Beim EU-Referendum im vergangenen Juni hatten sich beinahe zwei Drittel der Wähler in Schottland gegen den Brexit ausgesprochen.

Doch die schottischen Nationalisten haben ein gewaltiges Problem: Sie können das Referendum nur mit einer Erlaubnis aus London in die Wege leiten. Und es sieht nicht danach aus, als sei May dazu gewillt. Auf die entsprechende Frage des SNP-Angeordneten Ian Blackford wiederholte sie, es habe bereits 2014 ein Referendum gegeben. Auch sei Großbritannien "Schottlands wichtigster Binnenmarkt", nicht die EU. Als der konservative Abgeordnete Richard Drax der SNP vorwarf, sie wolle die Menschen in Schottland mit einem zweiten Referendum "von einer Klippe springen lassen wie Lemminge", quittierten die SNP-Abgeordneten das mit wütenden Buhrufen.

Hinsichtlich ihrer Ziele beim Brexit wiederholte May einige der Standpunkte, die sie bereits in ihrer Brexit-Grundsatzrede Anfang des Jahres dargelegt hatte: Großbritannien werde den Europäischen Binnenmarkt verlassen, aber im Gegenzug das "bestmögliche Freihandelsabkommen" mit der EU anstreben. Wollte Großbritannien nach dem EU-Austritt Mitglied des Europäischen Binnenmarkts oder der Europäischen Zollunion bleiben, müsse es sich bestimmten Regeln unterwerfen, etwa die Personenfreizügigkeit anerkennen oder sich der Rechtssprechung des Europäischen Gerichtshofs unterwerfen, sagte May. Und dafür hätten die Menschen beim EU-Referendum nicht gestimmt.