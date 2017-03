Die britische Regierung wird am 29. März den Austritt aus der Europäischen Union einleiten. Das teilte ein Sprecher von Premierministerin Theresa May mit. Demnach soll am kommenden Mittwoch der dazu notwendige formale Antrag gemäß Artikel 50 des Lissabon-Vertrags gestellt und damit so die zweijährigen Gespräche über den Brexit in Gang gesetzt werden.



Der Schritt war seit Monaten erwartet worden, nachdem sich die Briten im vergangenen Juni in einem Referendum mit einer knappen Mehrheit für den EU-Ausstieg votiert hatten. Nun hat sich die Regierung um May für ein Datum nach dem EU-Jubiläumsgipfel am Wochenende in Rom und kurz vor Ablauf der Frist entschieden.

Nach Angaben des Regierungssprechers wurde die EU am Morgen über den Schritt informiert. Der britische Gesandte in Brüssel, Tim Barrow, habe mit EU-Ratspräsident Donald Tusk telefoniert. In einer Erklärung von Brexit-Minister David Davis hieß es, sein Land befinde sich "an der Schwelle zu der wichtigsten Verhandlung" einer ganzen Generation.

In den kommenden Monaten steht den Experten auf britischer und EU-Seite eine große Aufgabe bevor: Wie die Nachrichtenseite Politico unter Berufung auf Ausschussberichte des EU-Parlaments berichtete, müssen im Rahmen des Austrittsprozesses rund 21.000 EU-Regeln und -Gesetze erörtert werden. Bei etwa 500 Arbeitstagen bis zum Ausscheiden Großbritanniens werden die Verhandlungspartner demnach täglich etwa 40 Gesetze abarbeiten müssen. Ein komplexes und heikles Thema sind die Rechte der fast drei Millionen EU-Ausländer in Großbritannien. Darüber will London möglichst schnell verhandeln – falls den etwa eine Million Briten in Kontinentaleuropa vergleichbare Garantien gegeben werden.

Auf Seiten der EU wollen die 27 Mitgliedstaaten ihre Verhandlungslinie in drei Schritten festlegen: Zunächst wollen die Staats- und Regierungschefs auf einem Sondergipfel Leitlinien beschließen, auf deren Basis dann die EU-Kommission den Start der Verhandlungen und das entsprechende Mandat vorschlägt und sich vom Rat bestätigen lässt.

Die EU-Mitgliedschaft der Briten wird voraussichtlich im März 2019 enden – nach 46 Jahren. Zunächst war das Vereinigte Königreich 1973 dem Vorläufer der EU beigetreten. Es wird nun der erste europäische Staat sein, der die EU wieder verlässt.