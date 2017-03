In Bulgarien ist die konservative Partei nach einer ersten Prognose als stärkste Partei aus der Parlamentswahl hervorgegangen. Für die frühere Regierungspartei Bürger für eine Europäische Entwicklung Bulgariens (Gerb) hätten demnach 32 Prozent der Wähler gestimmt, teilte das Meinungsforschungsinstitut Alpha Research im Staatsfernsehen auf Basis von Wählerbefragungen nach der Stimmabgabe mit.



Zweitstärkste Kraft mit 28 Prozent sind danach die Sozialisten (Ex-KP). Drei weitere Parteien, darunter die Nationalisten und die Türkenpartei, dürften ebenso ins Parlament einziehen. Die Gerb des früheren Regierungschefs Boiko Borissow ist prowestlich eingestellt, die Sozialisten gelten als Russland-freundlich.

Es war zunächst unklar, ob der einstige Koalitionspartner der Gerb, der pro-westliche Reformblock um Ex-EU-Kommissarin Meglena Kunewa, die Vier-Prozent-Hürde für das Parlament überwunden hat. Ein möglicher, allerdings problematischer Partner der Bürgerlichen wäre das nationalistische Bündnis Vereinigte Patrioten. Die Nationalisten haben angesichts der Spannungen zwischen den Regierungen in Sofia und Ankara wegen so genannter Wahltouristen aus der Türkei an politischer Bedeutung gewonnen.

Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben der Zentralen Wahlkommission drei Stunden vor Wahlschluss bei 42,7 Prozen und damit auf dem Stand der Neuwahl von 2014. Auch gab es wie bei früheren Wahlen zahlreiche Hinweise auf Stimmenkauf.



Diese dritte Parlamentswahl in dem ärmsten EU-Land binnen vier Jahren war nach dem Rücktritt der Mitte-Rechts-Regierung von Ministerpräsident Boiko Borissow im November 2016 notwendig geworden. Mit dem Rückzug hatte Borissow die Konsequenz aus dem Scheitern der Gerb-Kandidatin bei der Präsidentenwahl gezogen. Hinzu kamen teils scharfe Differenzen im Regierungslager.



Zersplittertes Parlament zeichnet sich ab

Jetzt zeichnet sich wieder ein zersplittertes Parlament ab. In Bulgarien regiert seit Januar 2017 ein von dem neuen Staatschef Radew ernanntes Interimskabinett. Radew rief nach der Stimmabgabe am Sonntag zu einem Kompromiss auf, damit das Land schnell eine neue Regierung bilden könne.

Im ärmsten EU-Mitgliedsland versuchten viele Parteien, Wähler anzusprechen, die sich von der Europäischen Union im Stich gelassen fühlen. Neben der Zukunft der EU spielten im Wahlkampf vor allem der Einfluss Russlands und der Türkei auf innenpolitische Themen sowie die Flüchtlinge eine große Rolle, die in das an Griechenland, die Türkei und Rumänien grenzende Land gekommen sind.

"Ich habe für ein stabiles, berechenbares und vereintes Bulgarien gestimmt, weil unsere Nation morgen vereint sein muss", sagte Borissow nach der Stimmabgabe. Er war zurückgetreten, nachdem seine Partei im November 2016 die Präsidentschaftswahl verloren hatte. Im Januar war daraufhin das Parlament aufgelöst worden.



Sie habe für Wandel, Sicherheit an den Grenzen und im Land, für Gerechtigkeit und letztlich gegen die politische Einmischung aus dem Ausland gestimmt, sagte Sozialistenchefin Ninowa. Sie hat gefordert, dass EU-Sanktionen gegen Russland aufgehoben werden. Ninowa sprach sich zudem für eine größere Rolle des Staates in der Wirtschaft aus und warb um Wähler, indem sie ihnen höhere Gehälter und Renten versprach.