Vor zwei Jahren beschloss CIA-Direktor John Brennan, den Auslandsgeheimdienst für den Cyberkrieg fit zu machen: Eine eigene Abteilung, das Directorate of Digital Innovation, sollte die Aktivitäten der mehr als 60 Jahre alten Behörde im Netz bündeln – und die Organisation so auf ihre Rolle im Zeitalter von Onlineangriffen aus China oder Russland vorbereiten. Das Ergebnis der Bemühungen steht seit der vergangenen Woche für jeden sichtbar im Internet: Die Enthüllungsplattform WikiLeaks veröffentlichte 8.761 Dokumente, die ausführlich beschreiben, wie die CIA sich Zugang zu Smartphones, Computern und Fernsehern verschafft, um Gespräche mitzuhören oder Informationen über Zielpersonen zu sammeln.



Medien zogen schnell Vergleiche zu den Enthüllungen des Whistleblowers Edward Snowden über die Arbeit der National Security Agency (NSA). Tatsächlich haben die beiden Behörden heute vieles gemeinsam. Doch für die CIA war der Schritt in die digitale Spionagewelt die logische Fortsetzung eines stetig wachsenden Einflusses.



Geschaffen wurde die Central Intelligence Agency, kurz CIA, 1946 als Reaktion auf den Zweiten Weltkrieg und den Überraschungsangriff in Pearl Harbor, der die US-Kräfte fünf Jahre zuvor kalt erwischt hatte. Ziel war es, mithilfe von Informanten Meldungen zu sammeln und zu analysieren, Menschen zu überwachen und den Präsidenten und sein Kabinett rechtzeitig über Aktivitäten im Ausland zu informieren, die die nationale Sicherheit der USA gefährden konnten.



"Eine paramilitärische Organisation"

Seit damals hat die CIA an Einfluss und Reichweite gewonnen. Längst beschränkt sich die Tätigkeit nicht mehr auf das Ausspähen von Individuen und Regierungen in Übersee. Spätestens seit dem 11. September, den Kritiker bis heute als ultimatives Versagen der Geheimdienste beschreiben, ist die CIA das zentrale Organ der USA im Kampf gegen den internationalen Terrorismus – weit über das Internet hinaus. "Die CIA ist eine paramilitärische Organisation", sagt Melvin Goodman, selbst ehemaliger Geheimdienstoffizier und heute Experte für nationale Sicherheit am Center for International Policy in Washington, D.C.

CIA-Mitarbeiter rekrutieren und trainieren die syrische Opposition heute im Kampf gegen den "Islamischen Staat" (IS) und das Assad-Regime; der Geheimdienst überwacht die militärischen Operationen Moskaus in Syrien oder in der Ukraine und informiert das Weiße Haus über die Fortschritte der iranischen Regierung im Rahmen des Nuklearabkommens oder die Atomwaffenpläne Nordkoreas. Mit den Aufgaben wuchsen auch die Ausgaben: Allein von 1994 bis 2013 hat sich das Budget der Behörde von 4,8 auf 14,7 Milliarden Dollar erhöht – es umfasst fast ein Drittel des Gesamtbudgets des Geheimdienstapparats.

Seinen Ruf beschädigte der Geheimdienst mit umstrittenen Aktionen wie dem Einsatz von Kampfdrohnen in Pakistan oder Folter in Geheimgefängnissen, die es nach dem 11. September gab. Die Fehltritte waren nicht Zufall, sondern Teil der Strategie, meint Goodman: Ex-Präsident Bush habe der CIA "die Samthandschuhe ausgezogen". Seitdem genieße die Behörde, anders als etwa die deutlich größere und finanzkräftigere NSA, die dem Pentagon untersteht, weitgehende Freiheiten – und unterliege nur wenigen Kontrollen.



Die Nähe zum Machtzentrum in Washington ist immer wieder zum Problem geworden. Eigentlich als unabhängiges Organ geschaffen, hat keine Behörde im mächtigen US-Geheimdienstapparat – zu dem insgesamt 16 Behörden gehören – bessere Beziehungen zum Weißen Haus als die CIA. Die Organisation rekrutiert ihre Chefetage aus den Reihen der Elite-Unis Princeton, Harvard oder Yale, aus denen auch der Großteil des Establishments der Hauptstadt kommt. Nicht zufällig wechseln viele CIA-Direktoren im Anschluss an ihre Amtszeit nahtlos an die Spitze des Verteidigungsministeriums.

Der Einfluss habe der Glaubwürdigkeit geschadet, sagt Goodman. Zu häufig habe die Behörde in der Vergangenheit dem Druck des Präsidenten nachgegeben und politisch passende Informationen bereitgestellt. Schon Richard Nixon hatte den Geheimdienst nutzen wollen, um Ermittlungen im Watergate-Skandal zu unterdrücken. Vor dem Irak-Krieg dienten die Ergebnisse der CIA-Analysten dem damaligen US-Präsidenten George W. Bush und seinem Vize Dick Cheney als wichtigstes Argument für den Angriff auf Bagdad. Erst Jahre später entpuppte sich die vermeintlich akute Bedrohung als Fehlinformation.

Trump auf Konfrontationskurs

Jetzt wird das Verhältnis zwischen Weißem Haus und CIA auf die Probe gestellt. Schon im Wahlkampf hatte Donald Trump Berichte der Behörde angezweifelt, nach denen russische Hacker sich in die Datenbank der Demokraten gehackt und E-Mails des Wahlkampfteams veröffentlicht hatten, um die Chancen des republikanischen Kandidaten zu verbessern. "Das sind dieselben Leute, die behauptet haben, Saddam Hussein besitze Massenvernichtungswaffen", sagte Trump. Immer wieder ist der Präsident seitdem auf Konfrontationskurs mit dem Geheimdienst gegangen und hat dessen Bedeutung heruntergespielt.



Das mache es dem neuen CIA-Direktor Mike Pompeo schwer, eine Brücke zwischen den Spionen und dem Weißen Haus zu bauen, so Goodman. Langfristig würde Trump sich damit vor allem selbst schaden. Früher oder später werde auch der neue Präsident auf die Informationen der Behörde angewiesen seien, um sein Handeln zu rechtfertigen, meint der Experte. "Er ist dabei, sich selbst ins Abseits zu drängen."