Das deutsch-türkische Verhältnis verschlechtert sich weiter. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan warf Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor, Terrorismus zu unterstützen. "Frau Merkel, warum verstecken Sie Terroristen in Ihrem Land? (…) Warum tun Sie nichts?", sagte er in einem Interview mit dem Fernsehsender A-Haber. Deutschland gehe nicht gegen die kurdische Arbeiterpartei PKK vor, obwohl sie diese zur Terrororganisation erklärt habe.

Die Äußerungen sind brisant auch vor dem Hintergrund, dass der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel (Die Welt) seit vier Wochen in Istanbul in Untersuchungshaft sitzt. Die türkische Justiz wirft ihm Spionage und die Unterstützung von Terror vor und bezeichnet ihn als Repräsentanten der PKK. Yücel habe sich "einen Monat lang im deutschen Konsulat versteckt, ehe er sich den türkischen Behörden stellte". Der Journalist war selbst zur Polizei gegangen, um die Vorwürfe gegen ihn klären zu lassen. Die Justiz nahm ihn in Gewahrsam und erließ einen Haftbefehl. Die Bundesregierung bemüht sich seither vergeblich um konsularische Betreuung durch ihre Diplomaten in der Türkei.



Erdoğan warf den deutschen Behörden vor, auf Informationen der Türkei zu Terrorverdächtigen nicht zu reagieren und sagte dann: "Frau Merkel, Sie unterstützen Terroristen." Er hatte Deutschland bereits "Nazipraktiken" vorgeworfen, weil deutsche Behörden Auftritte von türkischen Politikern in Deutschland untersagt hatten – zum Teil aus Sicherheitsgründen. Sie wollten für das Verfassungsreferendum werben, über das alle Türken abstimmen sollen und dessen positiver Ausgang die Machtstellung des Präsidenten festigen würde.



Erdoğan nannte Yücel zudem einen Spion. Yücel, der in der Türkei als Korrespondent arbeitete, ist nicht der einzige von Repressionen betroffene Journalist. Nach dem Scheitern des Militärputsches im Sommer 2016 hatte die Erdoğan-Regierung Zehntausende Behördenmitarbeiter, Lehrer und auch Journalisten suspendiert oder ins Gefängnis gesteckt.



Wegen der Spannungen mahnte die Bundesregierung Türkei-Reisende mittlerweile zur Vorsicht.



Parallel verschärften sich auch die Spannungen der Türkei mit den Niederlanden. Die niederländischen Behörden hatten am Wochenende Wahlkampfauftritte türkischer Minister verhindert. Erdoğan hatte daraufhin den Niederlanden wie auch zuvor den deutschen Behörden Nazimethoden vorgeworfen. Er will wegen des Streites mit den Niederlanden nach eigenen Worten vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ziehen.

Mittlerweile sind auch die Beziehungen zur gesamten EU belastet. Der türkische Europaminister Ömer Çelik drohte damit, das Flüchtlingsabkommen mit der EU in Teilen auszusetzen.