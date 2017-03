ZEIT ONLINE: Herr Polenz, wird die deutsche Bundesregierung Deniz Yücel aus dem türkischen Gefängnis befreien können, wenn sie nur genug Druck auf die türkische Regierung ausübt?

Ruprecht Polenz: Eher nicht. Bei öffentlichem Druck aus Deutschland wird die türkische Antwort vermutlich sein: In den Beitrittsverhandlungen für die EU weist Ihr uns immer auf die Bedeutung einer unabhängigen Justiz hin, und jetzt sollen wir uns in ihre Entscheidungen einmischen?



ZEIT ONLINE: Aber das Argument ist doch nur ein vorgeschobenes.



Polenz: Ja, denn die Justiz in der Türkei ist gegenwärtig nicht unabhängig. Aber wir wollen, dass sie unabhängig wird. Die Frage ist doch, was die Bundesregierung erreichen will: dass Deniz Yücel freigelassen wird oder dass sie selbst innenpolitisch Applaus bekommt? Wenn er freikommen soll, ist es aus meiner Sicht wirksamer, nicht öffentlich auf den Putz zu hauen. Besser ist es, vertraulich und energisch mit der Türkei zu sprechen, ohne dass es gleich in der Zeitung steht.



ZEIT ONLINE: Teile der deutschen Öffentlichkeit haben allerdings den Eindruck, Merkel rede mit Erdoğan, ohne dass es Konsequenzen gäbe.



Ruprecht Polenz war von 2005 bis 2013 Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Er ist außerdem Präsident der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde.

Polenz: Merkel setzt sich für die Freilassung von Deniz Yücel ein, bisher leider ohne Erfolg. In Deutschland wächst deshalb die Erwartung, es Erdoğan endlich mal richtig zu zeigen. Das würde aber eher nicht zur beschleunigten Freilassung von Deniz Yücel führen, sondern wäre eine innenpolitische Profilierung auf dem Rücken eines inhaftierten Journalisten. Deutschland kann die Türkei nicht zwingen, ihn freizulassen. Es gibt nach meiner Einschätzung keinen Hebel, der diese Wirkung hätte.



ZEIT ONLINE: Wieso nicht?



Polenz: Erdoğan sendet seit mehr als einem Jahr die Botschaft: Die Türkei ist nur mit ihm als Führer stark. Mit ihm wird es deshalb nur eine Lösung geben, die diese Botschaft nicht konterkariert. Das aber geht nur ohne öffentlichen Druck oder gar Demütigung. Jeder derartige Versuch würde nach meiner Einschätzung scheitern.