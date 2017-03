Wenn Angela Merkel Anfang dieser Woche im Weißen Haus zum ersten Mal auf Donald Trump trifft, werden die ganze Zeit unweigerlich zwei Fragen mitschwingen: Sind wir, sind Deutschland und Amerika noch Freunde?

Zur historischen Wahrheit gehört, dass schon über mancher Kanzlervisite in Washington ein Schatten lag. Keineswegs herrschte in den Beziehungen zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten stets eitel Sonnenschein. Doch nie war die Stimmung so mies wie jetzt.

Gründe dafür gibt es viele: Trump hat die Bundeskanzlerin mehrmals öffentlich kritisiert, er hat ihre Flüchtlingspolitik "katastrophal" genannt und den Deutschen vorgeworfen, sich mithilfe der EU und des Euro zu Lasten anderer Staaten zu bereichern. Trump droht dem deutschen Exportweltmeister außerdem mit Importstrafzöllen, winkt Großbritannien und östlichen EU-Ländern mit bilateralen Freihandelsabkommen und zeigt offen Sympathien für den Zerfall der Union und des Euro.

Im Gegenzug – auch das ein Novum im deutsch-amerikanischen Verhältnis – hat die Kanzlerin dem neuen 45. Präsidenten zu seinem Wahlsieg einen konditionierten Glückwunsch überreicht und ihm eine gute Zusammenarbeit angeboten auf der Grundlage der gemeinsamen Werte und der Menschenrechte. Was eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, muss unter Donald Trump leider besonders betont werden.

Denn dreierlei hat er in den vergangenen Wochen sehr deutlich gemacht: Deutschland, vor allem die starke deutsche Exportwirtschaft, ist ihm ein Dorn im Auge. Die EU hält er für einen historischen Irrtum. Wladimir Putin vertraut er nach seinen eigenen Worten ebenso wie der deutschen Kanzlerin. Und auch für die liberale Nachkriegsordnung, die Freiheit, Demokratie und Freihandel gewährleistet und sich auf gemeinsame Institutionen wie Nato, Weltbank, Weltwährungsfonds und die UN stützt, hat er nicht viel übrig.

Amerikas Autorität ist ausgehöhlt

Kurzum: Mit der Trump-Präsidentschaft geraten viele bisherigen Gewissheiten ins Wanken. Es ist bislang völlig unklar, welche Rolle die Vereinigten Staaten in der Welt spielen wollen. Ob sie an der gemeinsamen westlichen Wertegemeinschaft festhalten und sie weiter führen werden. Oder ob Trump Amerikas moralische Autorität mit Einreisesperren, Handelskriegen und den Flirts mit autoritären Herrschern weiter aushöhlen wird – eine Autorität, die unter dem völkerrechtswidrigen Irak-Krieg, unter Guantanamo Bay und den Drohnenangriffen sowieso schon sehr gelitten hat.

Kein Wunder also, dass Amerikas Ansehen hierzulande absolut in den Keller gerutscht ist: Sieben von zehn Deutschen (70 Prozent) finden, den USA könne man nicht mehr vertrauen, fast ebenso wenig wie Russland (74 Prozent). Laut dem Deutschlandtrend des Umfrageinstituts Dimap ist dieser Wert gegenüber den USA seit der Wahl Trumps um 37 Punkte gefallen.

Sind wir also noch Freunde? WIR werden Freunde bleiben. Das große "Wir" umschließt die Völker, die Beziehung zwischen Amerikanern und Deutschen, zwischen den Menschen dies- und jenseits des Atlantiks. Diese Bande bleiben zwar nicht unbeeinflusst von der Politik, aber sie sind stark genug, um selbst große Spannungen auszuhalten.