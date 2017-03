US-Präsident Donald Trump hat ein überarbeitetes Dekret zu Einreiseverboten in die USA unterzeichnet. Das teilte das Weiße Haus mit. Ein erstes Dekret war von Bundesrichtern außer Kraft gesetzt worden. Der neue Erlass tritt nicht sofort, sondern erst nach zehntägiger Frist am 16. März in Kraft. Diese und andere Erleichterungen sollen ein Chaos verhindern, wie es die erste Version im Januar an vielen internationalen Flughäfen verursacht hatte.



Menschen aus dem Irak werden von dem neuen Einreiseverbot ausgenommen. Für Menschen aus sechs weiteren muslimischen Ländern soll weiterhin ein Einreiseverbot gelten. Betroffen sind Bürger aus Syrien, Libyen, Sudan, Jemen, Somalia und dem Iran. Neu ist ebenfalls, dass sich der Einreisestopp ausschließlich auf diejenigen bezieht, die sich um ein neues Visum bemühen. Wer aus den sechs Ländern ein gültiges Visum hat, darf weiterhin frei reisen.



Die Neufassung zielt darauf ab, rechtliche Probleme der Ursprungsversion auszuräumen. Diese hatte zu Verwirrung an Flughäfen und zu Massenprotesten in zahlreichen US-Städten geführt. Das Ziel des neuen Einreisestopps bleibe aber gleich, hieß es aus Regierungskreisen: Mögliche Terroristen sollten aus den Vereinigten Staaten herausgehalten werden, während die Regierung das Überprüfungssystem für Flüchtlinge und Visumantragsteller aus bestimmten Teilen der Welt überarbeite.





Das Weiße Haus strich den Irak von der Liste, nachdem das Pentagon und das Außenministerium wegen der Schlüsselrolle des Landes im Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" auf einen solchen Schritt gedrängt hatten.

Die irakische Regierung hieß die Entscheidung umgehend willkommen. Dass der Irak von der Liste der betroffenen Staaten gestrichen werde, zeige die "echte Partnerschaft", die es zwischen Washington und Bagdad gebe, sagte Regierungssprecher Saad al-Hadithi. Außenamtssprecher Ahmed Dschamal erklärte, die Order untermauere die strategische Allianz im Mittelpunkt des Kampfes gegen Terrorismus.



Bereits vor der Veröffentlichung wurde berichtet, dass das Heimatschutzministerium Land für Land überprüfen werde, welche Informationen die sechs betroffenen Staaten den USA bei Visums- und Einwanderungsentscheidungen zukommen lassen müssen. Diese Nationen sollen im Anschluss 50 Tage Zeit haben, um Änderungs- und Verbesserungswünschen der US-Regierung nachzukommen.

Durch Trumps neue Anordnung wird das gesamte US-Flüchtlingsprogramm für 120 Tage ausgesetzt. Flüchtlingen, deren Reise bereits vom US-Außenministerium offiziell geplant ist, wird die Einreise allerdings gewährt. Nach dem Ende des viermonatigen Aufschubs wird die Zahl der von den USA aufgenommenen Flüchtlinge für das Fiskaljahr 2017 auf 50.000 begrenzt.