Die Informationen über eine angebliche Geheimdienstüberwachung des Teams von US-Präsident Donald Trump stammen aus dem Weißen Haus selbst. Der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus, Devin Nunes, bestätigte, die Hinweise auf dem Gelände des Weißen Hauses bekommen zu haben.

Der Republikaner und sein Sprecher Jack Langer blieben dabei, den Informanten nicht preiszugeben. Langer sagte wörtlich: "Der Vorsitzende Nunes traf die Quelle auf dem Gelände des Weißen Hauses, um nah an einem sicheren Ort zu sein, wo er die Informationen sichten konnte, die die Quelle ihm zur Verfügung stellte."



Anschließend war Nunes vor die Presse getreten und hatte von der angeblichen Überwachungsaktion berichtet. Trump nutzte den Moment, um zu bekräftigen, er fühle sich in seinem Vorwurf von seinem Vorgänger Barack Obama abgehört worden zu sein, durch diese neuen Informationen ein Stück weit bestätigt.



Demokraten fordern Nunes Rücktritt als Untersuchungsleiter

Hochrangige Demokraten reagierten empört: Wenn der Abgeordnete seine Informationen am Sitz des Präsidenten erhalte, sei er offensichtlich voreingenommen und könne die Überprüfung mutmaßlicher russischer Einflussnahme auf den US-Wahlkampf nicht mehr objektiv vornehmen, sagte der ranghöchste Demokrat im Geheimdienstausschuss, Adam Schiff. Er warf ihm vor, ein Sprachrohr für die Trump-Regierung zu sein. Der Senatsausschuss untersucht, Berichte darüber, in wie fern Russland Einfluss auf die US-Präsidentschaftswahl genommen und in Verbindung zu Trumps Team gestanden hat.

Die demokratischen Minderheitsführer im Senat und im Repräsentantenhaus, Chuck Schumer und Nacy Pelosi, forderten Paul Ryan als Vorsitzenden des Repräsentantenhauses auf, Nunes von dem Posten abzusetzen. Ryan ließ hingegen über eine Sprecherin mitteilen, er habe volles Vertrauen in Nunes, der als Teil von Trumps Übergangsteams dessen Präsidentschaft vorbereitet hatte.



Das Weiße Haus wies Vorwürfe zurück, dass Nunes seine Informationen direkt von dort erhalten habe. Warum hätte Nunes Trump in einem solchen Fall dann über diesen neuen Sachverhalt informieren sollen, sagte Sprecher Sean Spicer am Donnerstag. "Das macht nicht besonders viel Sinn."



Trumps Schwiegersohn Kushner vor Ausschuss befragt

Unterdessen erklärte sich Jared Kushner, Berater und Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, bereit, vor dem Geheimdienstausschuss Fragen über Treffen mit dem russischen Botschafter und anderen Vertretern zu beantworten. Kushner wird damit der vierte Trump-Verbündete sein, der vor dem Kongressausschuss aussagen wird. Ebenfalls bereit erklärten sich Trumps Ex-Wahlkampfchef Paul Manafort, der Berater Carter Page sowie der mit Trump in Verbindung stehende Roger Stone.



"Herr Kushner wird sicher nicht die letzte Person sein, die der Ausschuss zur Anhörung einberuft", sagte der Vorsitzende des Ausschusses, der Republikaner Richard Burr, gemeinsam in einer Mitteilung mit dem Top-Demokraten Mark Warner.