Der Irak soll nach Angaben aus der US-Regierung nicht von dem geplanten neuen Einreiseverbot betroffen sein. Das sei wegen Drucks aus dem Pentagon und dem Außenministerium so entschieden worden, sagten mehrere Regierungsvertreter. Donald Trump will noch in dieser Woche ein neues Einreisedekret erlassen, nachdem ein erster Erlass von Gerichten gestoppt worden war.

Menschen aus dem Iran, Jemen, Syrien, Libyen, Somalia und Sudan sollen laut den Angaben auch weiterhin nicht in die USA einreisen dürfen, so, wie es schon das erste Dekret vorsah. Diese Regelung solle künftig vorläufig für 90 Tage gelten.



Das neue Dekret sieht den Angaben nach außerdem eine Veränderung für syrische Flüchtlinge vor. Für sie soll der Einreisestopp auf 120 Tage begrenzt werden; zuvor war er auf unbestimmte Zeit verhängt worden. Für Flüchtlinge aus anderen Ländern galt das Verbot bisher ebenfalls für vier Monate.



Präsident Donald Trump hatte nach seinem ersten Erlass argumentiert, er wolle die USA mit dem Dekret vor möglichen Terroristen schützen.