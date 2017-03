"Wir müssen anfangen, wieder Kriege zu gewinnen", glaubt US-Präsident Donald Trump und will deshalb mehr Geld fürs Militär ausgeben. Barack Obamas Verteidigungsminister Robert Gates wusste, dass es so nicht funktioniert: "Die Vereinigten Staaten können nicht erwarten, Bedrohungen der nationalen Sicherheit auszuschalten, indem sie das Verteidigungsbudget erhöhen, um alles zu machen und alles zu kaufen", schrieb er Anfang 2009. Die Mehrzahl der amerikanischen Militär- und Außenpolitikexperten vertritt seit Langem diese Linie, auch wenn sie gleichzeitig eine Schwächung der Streitkräfte durch Sparmaßnahmen befürchtet.

Die Kriege von heute, allen voran der sogenannte gegen den Terror, seien durch Gewalt allein nicht zu gewinnen. Gute Regierungsführung und wirtschaftliche Entwicklung zu fördern, dem Groll der Unzufriedenen entgegenzutreten, aus deren Reihen Terroristen rekrutiert würden – Gates hält das für wichtiger als militärische Operationen. Dass die USA das stärkste Militär der Welt bräuchten, stellt er nicht infrage. Doch man sei immer noch viel zu sehr fokussiert auf konventionelle Rüstung für konventionelle Konflikte, zu wenig vorbereitet auf die Erfordernisse der modernen Interventionen: Man müsse nicht nur "die Tür eintreten", sondern den Schlamassel hinterher auch aufräumen und das Haus wieder aufbauen können. Oder noch besser: es durch Diplomatie und Entwicklungshilfe gar nicht erst so weit kommen lassen. "Es braucht die geduldige Anhäufung leiser Erfolge über eine lange Zeit, um extremistische Bewegungen und ihre Ideologien zu diskreditieren und zu besiegen", schrieb Gates.

Trotzdem zunächst zu den Zahlen: Trumps bislang nur in Umrissen bekannter Vorschlag für das neue Verteidigungsbudget ist ohnehin nicht ganz die "historische Steigerung", als die er sie verkauft. Wenn der Pentagon-Etat für 2018 um 54 Milliarden auf dann etwa 600 Milliarden Dollar anwachsen soll, ist das zwar eine Erhöhung von 9 bis 10Prozent, je nach Rechnung. Doch es sind nur etwa 3 Prozent oder 16 bis 18 Milliarden mehr (wiederum je nach Rechnung) als bereits die Obama-Regierung in einem mehrjährigen Ausgabenplan für das Jahr 2018 angenommen hatte – auf Basis gemeinsamer Überlegungen mit dem Generalstab.

US-Kongress - Trump bekennt sich zur Nato US-Präsident Donald Trump hat sich in seiner mit Spannung erwarteten Rede vor dem US-Kongress zur Nato bekannt, von den Nato-Ländern aber erneut eine höhere finanzielle Beteiligung gefordert. © Foto: Pool/Reuters

"Wir können und sollten mehr tun"

Trumps Budget sieht auch deutlich weniger für das Pentagon vor, als einige Republikaner im Kongress fordern. Etwa der Senator John McCain, der im Januar einen Vorschlag im Umfang von 640 Milliarden Dollar vorgelegt hatte. Was Trump nun plane, sei nicht geeignet, das unterfinanzierte und zu kleine Militär für die Bedrohungen der nationalen Sicherheit bereit zu machen, sagte McCain, der dem Verteidigungsausschuss im Senat vorsitzt. Der Republikaner Mac Thornberry, der den entsprechenden Ausschuss im Repräsentantenhaus leitet, sagte: "Während der Obama-Amtszeit wurde unser Militäretat um 20 Prozent gekürzt, während die Welt gefährlicher wurde" – den entstandenen Schaden innerhalb eines Jahres zu reparieren sei unmöglich, "aber wir können und sollten mehr tun".

Der Präsident braucht die Zustimmung beider Kongresskammern für seinen Budgetentwurf, aber nicht nur aufseiten der Republikaner, die mehr für das Militär fordern, ist das ungewiss. Auch diejenigen, Republikaner und Demokraten, die sich der Haushaltsdisziplin verpflichtet sehen, werden schwer zu überzeugen sein. Der Budget Control Act von 2011 deckelt auch den Pentagon-Etat. Der Kongress müsste dieses Spargesetz zuerst aufheben, bevor Trump überhaupt eine Chance hätte, die Ausgaben wie angekündigt zu erhöhen – allein das ist sehr unwahrscheinlich. Die Demokraten verfolgen grundsätzlich die Linie, jede Steigerung der Verteidigungsausgaben müsse einhergehen mit Steigerungen anderer staatlicher Ausgaben. Das wird mit den Republikanern absolut nicht zu machen sein.

Es gibt noch ein Budget, das nicht an die Restriktionen gebunden ist: Es heißt Overseas Contingency Operations, eigentlich so etwas wie die Notfallkasse, um kurzfristige Kosten laufender Militäroperationen zu decken. Obama nutzte es auch, um durch Umschichtungen die scharfen Beschränkungen ein wenig zu umgehen – also im Grunde den Wehretat über die gesetzlichen Grenzen hinaus auszudehnen. Trumps Budgetdirektor Mick Mulvaney hat allerdings deutlich gemacht, dass er es ablehnt, regelmäßige Verteidigungskosten aus diesem Topf zu bezahlen. Es könnte also auch darauf hinauslaufen, dass die versprochene "historische Steigerung" unter dem Strich nahezu verpufft.