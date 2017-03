Die US-Regierung unter Donald Trump will Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) in Frage stellen, wenn sie die amerikanische Souveränität beschränken. Das geht aus einem Strategiepapier der Regierung zur künftigen Handelspolitik hervor, das im US-Kongress kursiert und aus dem mehrere Medien zitieren. "Die Regierung Trump wird die amerikanische Souveränität in der Handelspolitik aggressiv verteidigen", heißt es demnach in dem Papier. US-Gesetze hätten Vorrang vor jeglichen WTO-Regeln.



Die USA würden künftig scharf gegen "unfaire" Handelspraktiken anderer Länder vorgehen, heißt es weiter. Dabei gehe es unter anderem um Währungsmanipulationen, unfaire staatliche Beihilfen, Diebstahl geistigen Eigentums und staatlich geführte Unternehmen.



Zuletzt hatte WTO-Chef Robert Azevêdo Trumps angekündigte Abkehr vom Freihandel scharf kritisiert. Trump hatte sich schon während seines Wahlkampfs gegen die WTO gestellt. Statt multilateraler Handelsabkommen will er bilaterale Verträge mit einzelnen Staaten aushandeln. Er hat unter anderem Strafzölle gegen Autobauer angekündigt, sollten diese Fahrzeuge in Mexiko bauen und dann in den USA verkaufen. Die Bundesregierung hatte Trump daraufhin an die Zollregeln der WTO erinnert.

Offen bleibt, was Begriffe wie "fair" tatsächlich bedeuten. Mitte Januar hatte Trump in einem Interview deutschen Autobauern unfaires Verhalten vorgeworfen und erklärt, in manchen Straßen der USA stehe vor jedem Haus ein Mercedes Benz. Das beruhe aber nicht auf Gegenseitigkeit. "Wie viele Chevrolets sehen Sie in Deutschland? Nicht allzu viele, vielleicht gar keine, man sieht dort drüben gar nichts, es ist eine Einbahnstraße", hatte Trump erklärt. Er sei zwar für Freihandel, aber nicht um jeden Preis. "Ich liebe den Freihandel, aber es muss ein kluger Handel sein, damit ich ihn fair nenne." Die Marke Chevrolet gehört zum US-Konzern General Motors (GM). Dieser hat die Marke aus Europa allerdings zurückgezogen. Hingegen ist GM mit seiner Tochter Opel gerade in Deutschland relativ stark vertreten.