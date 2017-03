Das Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs hat einmal mehr deutlich gemacht, welch unterschiedliche Ansätze die Staaten verfolgen, wenn es um die Zukunft der Union nach dem EU-Austritt Großbritanniens geht. Vor allem der Ansatz eines unterschiedlichen Tempos bei der Integration ist umstritten. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sagte nach dem Treffen in Brüssel, er habe "nicht ohne Überraschung festgestellt, dass das von einigen Kollegen als Einführung einer neuen Grenze, eines neuen Eisernen Vorhangs zwischen Ost und West gesehen wird". Das sei nicht die Absicht, sagte der Kommissionspräsident.

Ein Europa der zwei Geschwindigkeiten wird unter anderem von Bundeskanzlerin Angela Merkel favorisiert. Auch Frankreichs Präsident François Hollande hat sich dafür ausgesprochen: "Es muss möglich sein, dass manche Länder schneller und mit größeren Schritten vorangehen, ohne dass die Solidarität und der Zusammenhalt im Kreis der 27 verloren gehen", sagte Hollande. Auch Luxemburgs Premier Xavier Bettel sagte, er "bevorzuge zwei Geschwindigkeiten gegenüber gar keiner Geschwindigkeit – und im Augenblick stecken wir fest".



Vor allem in osteuropäischen Ländern wird ein Vorpreschen großer Staaten Westeuropas kritisch gesehen. Die polnische Regierungschefin Beata Szydło forderte, bei der EU-Reform dürften nicht nur die "älteren Mitglieder" mitreden. "Wir als neuere Mitglieder haben auch etwas zu sagen", sagte die Regierungschefin. Szydło hatte am Donnerstag aus Protest gegen die Wiederwahl von EU-Ratspräsident Donald Tusk bereits angekündigt, alle weiteren Beschlüsse des regulären EU-Gipfels zu blockieren.



Merkel: Kein Europa erster und zweiter Klasse

Merkel wies Befürchtungen zurück, dass das von ihr favorisierte Modell ein Europa erster und zweiter Klasse entstehen lasse. Das Modell sei offen für jedes Mitgliedsland, "es ist also kein Ausschluss", sagte Merkel in Brüssel. Das Europa verschiedener Geschwindigkeiten sei schon heute Realität, sagte die Kanzlerin. Sie nannte als Beispiele unter anderem die Eurozone, den Schengenraum ohne Grenzkontrollen oder die Zusammenarbeit nur eines Teils der Mitgliedstaaten im Scheidungsrecht. "Es sind Projekte, für die sich die Mitgliedstaaten entscheiden können." Jedes Land habe Zugang, aber nicht jedes müsse "davon Gebrauch machen".

Am zweiten Tag des Gipfeltreffens in Brüssel hatten die 27 verbleibenden EU-Länder – ohne Großbritannien – darüber beraten, wie es für die Gemeinschaft grundsätzlich weitergehen soll. Anlass war der bevorstehende 60. Jahrestag der Römischen Verträge am 25. März, der in zwei Wochen beim Gipfel in der italienischen Hauptstadt gefeiert werden soll.

Merkel sagte, die Staats- und Regierungschefs in Brüssel seien sich einig gewesen, dass die Europäische Union "bei allen Problemen, die wir haben, ein gelungenes Modell ist", sagte Merkel. Der Gesamtton der Erklärung von Rom dürfe daher "selbstbewusst und optimistisch" sein.

Szydło forderte ihrerseits, bei der Erklärung von Rom müsse "ein Wandel der politischen Praktiken und eine Stärkung nationaler und demokratischer Kontrolle im Prozess der Integration" ein zentraler Punkt sein. Nationale Regierungen und Parlamente müssten dazu "ins Zentrum der EU" gerückt werden. Dies sei "der einzige Weg, um die demokratische Legitimität der EU zu erhöhen".

Auch der Streit um Donald Tusk ist noch nicht ausgestanden: Polen werde die Wiederwahl des Ratspräsidenten nicht anerkennen, sagte Szydło nach Abschluss des EU-Gipfels. Ihr Land habe "keine Angst vor Erpressung", sagte die Regierungschefin. Sie kommentierte damit Spekulationen, wonach die EU ihrem Land Mittel kürzen könnte. Dies hatte Kanzlerin Merkel in Brüssel abgelehnt: "Ich will jetzt keinerlei Drohungen in Form von Finanzen aufmachen", sagte Merkel. "Wir haben eine finanzielle Vorausschau für die nächsten Jahre und auf der Basis arbeiten wir."