EU-Ratspräsident Donald Tusk hat vor dem EU-Gipfel in Brüssel die gute Konjunktur in Europa gelobt. Erstmals seit fast zehn Jahren wachse die Wirtschaft wieder in allen 28 EU-Mitgliedsstaaten, sagte Tusk. Trotz der weiterhin hohen Arbeitslosigkeit sei das eine gute Nachricht. Der positive wirtschaftliche Schwung müsse aufrechterhalten bleiben.

Auf dem Treffen der Staats- und Regierungschefs in der belgischen Hauptstadt am Donnerstag und Freitag geht es auch um die Wiederwahl Tusks als Ratspräsident. Der Pole kann trotz Widerstand aus dem eigenen Land mit einer Mehrheit rechnen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) befürwortet eine zweite Amtszeit bis Ende 2019.



Polens rechtskonservative Regierung ist jedoch gegen eine erneute Ratspräsidentschaft Tusks und hat einen Gegenkandidaten aufgestellt. Der Chef der Regierungspartei PiS, Jarosław Kaczyński, wirft Tusk vor, elementare Regeln der EU zu verletzen. Am Mittwochabend hatte der polnische Außenminister Witold Waszczykowski bei einem Treffen mit seinem deutschen Kollegen Sigmar Gabriel (SPD) noch einmal bestätigt, dass der offizielle Kandidat des Landes der Europaabgeordnete Jacek Saryusz-Wolski sei. Ihm werden aber keine großen Chancen eingeräumt.



Vor Beginn des Gipfels wird eine Regierungserklärung von Merkel zu Europa erwartet. Die wirtschaftliche Lage ist traditionell das Hauptthema des Frühjahrsgipfels und steht am Donnerstag auf dem Programm. Die EU-Länder wollen sich nach einem Entwurf der Gipfelerklärung zu weiteren Strukturreformen bekennen. Außerdem wollen sie ihre Unterstützung für fairen Freihandel ausdrücken – trotz der protektionistischen Politik von US-Präsident Donald Trump. Darüber hinaus soll das baldige Inkrafttreten des Handelsabkommens Ceta mit Kanada gewürdigt werden.



Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker forderte in einem Gastbeitrag für den Kölner Stadt-Anzeiger, die EU müsse gegen unfaire Handelspraktiken von Staaten auf dem Weltmarkt vorgehen. Das habe die EU bereits mit der Einführung von Antidumpingzöllen auf chinesischen Stahl, auf Mais aus Thailand oder Biodiesel aus den USA, Argentinien und Indonesien getan, schrieb Juncker.

Zudem diskutieren die Staatschefs auf dem Gipfel außen- und sicherheitspolitische Themen. Darunter fallen etwa die Flüchtlingskrise, die fragile Lage des Westbalkans und der zunehmende Einfluss Russlands. Der Gipfel endet am Freitag mit einer Debatte über die Zukunft der EU ohne Großbritannien. Die 27 bleibenden Länder wollen sich auf Eckpunkte einer Erklärung zur Feier des 60. Jahrestags der Römischen Verträge am 25. März einigen.