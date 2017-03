Die Personalie Donald Tusk überschattet das zweitägige Treffen der Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Weil die EU-Staaten gegen den Willen der polnischen Regierung für eine Wiederwahl des Ratspräsidenten gestimmt haben, will Polen die Abschlusserklärung des Gipfeltreffens nicht mittragen. Das sagte Regierungschefin Beata Szydło vor Journalisten.

Szydło sprach von einem sehr traurigen Tag. Es sei ein äußerst gefährlicher Präzedenzfall geschaffen worden. Viele Dinge in der Europäischen Union entwickelten sich in eine falsche Richtung. Sie werde aber auch am Freitag am Gipfel teilnehmen.



Bei dem Gipfel wollen die Staats- und Regierungschefs eine Reihe von Beschlüssen verabschieden. Sie müssen im Einvernehmen getroffen werden, Polen könnte sie also mit einer Stimmverweigerung blockieren. Die wirtschaftliche Lage ist traditionell das Hauptthema des Frühjahrsgipfels. Die EU-Länder wollen sich nach einem Entwurf der Gipfelerklärung zu weiteren Strukturreformen bekennen.



Tusk: Werde alles tun, damit Polen sich nicht weiter isoliert

Nach dem angekündigten Veto Polens gegen die Gipfelerklärung bleibt noch die Option einer informellen Erklärung der Ratspräsidentschaft. Politisch bleibt die polnische Blockade heikel. Denn die EU wollte angesichts ihrer vielen Krisen gerade jetzt Geschlossenheit demonstrieren.

Tusk sagte am Abend, er werde für alle Mitgliedstaaten arbeiten, also auch für Polen. Und er werde alles tun, damit sich sein Land nicht weiter politisch isoliere. "Ich werde eine Lösung finden", sagte Tusk.