Welch trübe Stimmung herrschte seinerzeit, am 25. März 1957, auf dem römischen Kapitolshügel. Grau und verregnet war der Tag, ein Meer von Regenschirmen empfing die Politiker aus den sechs Gründerstaaten, die zur Unterzeichnung der Römischen Verträge zusammenkamen.

Wie anders das Bild dagegen am 25. März 2017. Strahlend scheint die Sonne über dem Kapitol, statt grau ist der Himmel azurblau, als die Staats- und Regierungschefs aus den 27 Mitgliedstaaten eintreffen, um die 60 Jahre der Union zu feiern. Verkehrte Welt: Vor 60 Jahren herrschte Aufbruchsstimmung, heute dagegen ist die Schönwetterphase der EU eine ferne Erinnerung, heute fragen sich viele, wie lange diese Union überhaupt noch halten kann.

"Ihren hundertsten Geburtstag" werde die EU erleben, gab sich Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Samstag sicher, und wenigstens ein großer Erfolg war auf dem Jubiläumsgipfel durchaus zu verzeichnen: Er ging unfallfrei über die Bühne. Weder die Polen noch die Griechen machten die in den vergangenen Tagen geäußerten Drohungen wahr, die Unterschrift unter die Römische Erklärung zu verweigern.

Als die EU noch als Erfolgsstory galt

Am Ende herrschte also Einigkeit, aber wie es wirklich um die Union bestellt ist, liegt offen auf der Hand. Am 29. März leitet Großbritannien offiziell den Ausstieg aus der EU ein, nicht umsonst war Theresa May zum römischen Gipfel, auf dem es für sie nun wirklich nichts zu feiern gab, gleich gar nicht angereist. Doch Europa hat nicht bloß mit der Wunde des Brexits zu kämpfen. "Ungeteilt und unteilbar" sei die Union: Auch diese Worte fielen am Samstag in der Römischen Erklärung – so als seien sie durch den Ausstieg der Briten nicht gerade schlagend widerlegt worden. Unteilbar präsentiert sich jedoch auch der große Rest der 27 verbleibenden Staaten keineswegs.

Zu offenkundig sind die großen Konfliktlinien: die zwischen dem Norden und dem Süden, und auch jene zwischen dem Westen und dem Osten Europas. Kaum jemand erinnert sich noch an die großen Partys, die seinerzeit gefeiert wurden: 2002, als in der Neujahrsnacht die Euroscheine aus den Geldautomaten kamen; 2004, als mit Feuerwerken quer über den Kontinent die Osterweiterung gefeiert wurde. Es waren jene Zeiten, als die EU noch als Erfolgsstory galt, als Versprechen an die europäischen Bürger. Die Gemeinschaft erst der sechs, dann der zwölf, der 15, der 27 und zuletzt mit dem Beitritt Kroatiens 28 Mitgliedstaaten: Sie verhieß ihren Bürgern ja nicht nur Frieden und Freizügigkeit quer über den Kontinent, sondern auch Prosperität und Wohlstandsgewinne für alle.

Doch dieser Glaube wurde in den vergangenen Jahren auf eine harte Probe gestellt. Rundum proeuropäisch präsentieren sich nur noch ganz wenige Länder. Deutschland etwa, wo – anders als im großen Rest des Kontinents – die Zustimmungswerte zur EU in den vergangenen zehn Jahren sogar deutlich gestiegen sind. Oder auch Spanien, das trotz der großen Lasten der Krise nicht vergessen zu haben scheint, dass der Aufschwung des Landes nach den Jahrzehnten der Franco-Diktatur von der EU kräftig unterstützt wurde.

Ganz anders das Bild in Italien oder auch in Frankreich. Im einst Europa-enthusiastischen Italien kann nur noch eine Minderheit der EU Positives abgewinnen: Sie wurde zum Inbegriff einer Austeritätspolitik, die dem Land Minuswachstum, den Bürgern sinkende Einkommen bescherte. Und auch in Frankreich brachen die Zustimmungswerte zur EU deutlich ein. Zuwachs verzeichneten dagegen die europaskeptischen bis EU-feindlichen Parteien, von Beppe Grillos Fünf-Sterne-Bewegung in Italien (in den aktuellen Umfragen mit 32 Prozent die stärkste Partei) zu Marine Le Pens Front National.