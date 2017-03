Das EU-Parlament hat die Immunität der französischen Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen vom rechtsextremen Front National aufgehoben. Die Abgeordneten gaben einem entsprechenden Antrag der französischen Justiz mit deutlicher Mehrheit statt. Die parlamentarische Immunität hatte die 48-Jährige bislang vor Strafverfolgung geschützt.

Die Rechtsextremistin hatte Ende 2015 unter anderem ein Bild verbreitet, auf dem der enthauptete Leichnam des US-Journalisten James Foley zu sehen war. Der Journalist war von der Terrormiliz "Islamischer Staat" entführt und getötet worden. Le Pen verbreitete das Bild, weil sie eigenen Angaben zufolge auf eine TV-Sendung reagieren wollte, in der aus ihrer Sicht eine Parallele zwischen ihrer Partei und dem IS gezogen worden war. Über die Bilder der IS-Opfer schrieb sie auf Twitter: "Das ist der IS."



Die Eltern Foleys äußerten sich entsetzt über die Verbreitung der Bilder, Kritiker warfen Le Pen unter anderem vor, IS-Propaganda verbreitet zu haben. Die französische Justiz begann zu ermitteln, musste beim EU-Parlament aber noch die Aufhebung von Le Pens Immunität beantragen. Dem ist nun stattgegeben.



In Frankreich ist die Verbreitung von Gewaltbildern eine Straftat, die mit bis zu drei Jahren Haft und 75.000 Euro Strafe geahndet werden kann.



Die Entscheidung des Parlaments betrifft nur den Vorwurf der Verbreitung der IS-Fotos – nicht die Ermittlungen um eine mögliche Scheinbeschäftigung im EU-Parlament, die Le Pen ebenfalls vorgeworfen wird.

Die Präsidentschaftskandidatin will Frankreich aus der EU und der Währungsunion herauslösen. Sie hat Umfragen zufolge gute Chancen, die erste Runde der Präsidentschaftswahl im April zu überstehen. Es gilt als wahrscheinlich, dass Le Pen dann am 7. Mai in zweiter Runde Emmanuel Macron gegenüberstehen würde.

Macron gilt als aussichtsreichster Kandidat. Der 39-Jährige tritt als unabhängiger Bewerber an und positioniert sich "weder rechts noch links". Er vertritt eine klar europafreundliche Linie und strebt einen "radikalen Umbau" Frankreichs an.