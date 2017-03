Die polnische Regierung zieht ihre Soldaten aus der europäischen Eurokorps-Truppe zurück. Die 120 Soldaten sollen binnen drei Jahren abgezogen werden, sagte ein Sprecher des Truppenhauptquartiers in Straßburg. Polen hatte dem Eurokorps bisher Soldaten zu Ausbildungszwecken beigesteuert, ist aber kein vollwertiges Mitglied.



Das Korps ist ein militärischer Zusammenschluss der Staaten Deutschland, Frankreich, Belgien, Spanien und Luxemburg. Beteiligt sind außerdem Kräfte aus Polen, Griechenland, Italien, Rumänien und der Türkei. Maximal 60.000 Soldaten aus diesen Ländern bilden eine schnelle Einsatztruppe, die für EU- und Nato-Missionen bereitsteht. Ursprünglich hatte Polen geplant, 2016 vollwertiges Mitglied des Eurokorps zu werden.

Das Hauptquartier des Truppenbündnisses hat einen Stab mit Unterstützungseinheiten mit etwa tausend Bediensteten. Die Soldaten sind nicht dauerhaft vor Ort präsent, sondern können im Bedarfsfall angefordert werden. In der Vergangenheit hatte das Eurokorps zum Beispiel Einsätze auf dem Balkan, in Mali oder in Afghanistan.



Polen heißt Nato-Soldaten willkommen

Während Polen Soldaten von der europäischen Truppe abzieht, begrüßt es die neu im eigenen Land stationierten Truppen aus den USA, Großbritannien und Rumänien. Das multinationale Bataillon der Nato wurde bei einer Zeremonie in der Stadt Piotrków Trybunalski offiziell willkommen geheißen. Der polnische Verteidigungsminister Antoni Macierewicz sagte, die Präsenz der Soldaten verbessere die Sicherheit in der Region angesichts der "Bedrohung aus dem Osten".

Die Nato hatte die Truppen nach Polen geschickt, um ihre Bündnispartner an der Ostgrenze besser zu schützen. Ausgelöst hatte diese Bewegung die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland im Jahr 2014. Neben Polen wurden Bataillone mit je etwa 1.000 Soldaten auch nach Lettland, Litauen und Estland entsandt. Die deutsche Bundeswehr führt derzeit den Verband in Litauen an. Die USA planen, in diesem Jahr weitere 3.500 Soldaten nach Polen zu schicken.