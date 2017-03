Sollen die Franzosen einen richterlich Verfolgten zum Präsidenten wählen? François Fillon, Präsidentschaftskandidat der Republikaner findet: Ja. "Ich werde Kandidat für die Präsidentschaftswahlen sein", sagte er am Mittwochmittag vor Hunderten Kameras in seinem Wahlkampfhauptquartier in Paris. "Ich werde nicht zurückweichen."



Fillon wusste da bereits, dass ihn drei Untersuchungsrichter für den 15. März zum Verhör geladen hatten, um aller Voraussicht nach ein Ermittlungsverfahren gegen ihn zu erheben. Die Einladung war ihm am Morgen zugegangen. Noch im Januar hatte Fillon ausdrücklich in den 20-Uhr-Nachrichten seinen Verzicht auf die Kandidatur angekündigt, sollte die seit Wochen schwelende Affäre um die Scheinbeschäftigung seiner Frau zu einem Ermittlungsverfahren führen.

Doch davon wollte er jetzt nichts mehr wissen. "Ich werde nicht aufgeben, ich werde mich nicht zurückziehen", sagte er. Einen Rücktritt schloss Fillon damit kategorisch aus.

Auf Frankreichs Konservative kommen nun schwere Wahlkampfwochen zu. Nie zuvor hatte ein französischer Präsidentschaftskandidat ähnlich große Probleme mit der Justiz wie heute Fillon. Wie wollen die Konservativen nun mit einem Kandidaten gewinnen, den die Franzosen, sofern sie ihn tatsächlich noch wählen, zuallererst vor seiner Verfolgung durch die Justiz befreien würden? Als Präsident müsste sich Fillon den Richtern nicht mehr stellen.

Politische Gegner der Konservativen äußerten Mitleid. "Ich leide mit meinen Mitbürgern, die das Recht auf einen präsentablen Kandidaten haben", sagte der linke Präsidentschaftskandidat Jean-Luc Mélenchon. Politische Freunde verließen das sinkende Schiff. "Ich glaube an ein einmal gegebenes Versprechen. Es ist unersetzlich für die Glaubwürdigkeit der Politik", sagte der konservative Spitzenpolitiker Bruno Le Maire, der von seiner Position als Leiter der Außenpolitik im Wahlkampfteam von Fillon zurücktrat.



Fillon spielt vielleicht kaum mehr eine Rolle bei den Wahlen

Der Kandidat selbst aber wollte weitermachen, als sei nichts geschehen, und kündigte seinen Besuch auf der Pariser Landwirtschaftsmesse an, den er erst am Morgen abgesagt hatte.

Es bestehen nun große Zweifel, ob der ehemalige Topfavorit Fillon noch eine wichtige Rolle bei den im April und Mai stattfindenden Wahlen spielen wird. Schon haben ihn seine zwei stärksten Konkurrenten, die Rechtsextremistin Marine Le Pen und der ehemalige Wirtschaftsminister Emmanuel Macron, in den Umfragen abgehängt.



Am Mittwochabend hat sich dann auch noch die Zentrumspartei UDI von ihm abgewandt. Schon im Vorwahlkampf hatten sich Senatoren der Partei für seinen republikanischen Mitbewerber Alain Juppé stark gemacht. Die UDI ist für die französische Rechte kein vernachlässigbarer Partner. Die Republikaner sind zwar die mit Abstand größte Partei in der Liste der Rechten, bei den Regionalwahlen 2015 stellte die UDI dennoch rund ein Fünftel aller rechten Stimmen.

Vor allem aber dürfte Fillon seine wüste Justizbeschimpfung, mit der er am Mittwoch den Fortbestand seine Kandidatur zu rechtfertigen versuchte, kaum weiterhelfen. Fillon sprach von "politischem Mord", die Justiz ignoriere die Unschuldsvermutung gegen ihn. Er stellte das Funktionieren des französischen Rechtsstaats infrage. Dabei hatten seine Anwälte nur Tage zuvor begrüßt, dass sein Fall von der Sonderstaatsanwaltschaft für Finanzdelikte an drei unabhängige Untersuchungsrichter übergeben wurde. Fillon hatte gehofft, dass sein Fall damit bis zu den Wahlen auf Eis gelegt sei. Doch die Richter entschieden sich anders.

"Fillon fordert offen die Justiz heraus. Damit geht er ein hohes Risiko ein", kommentierte die bekannte französische Fernsehjournalistin Ruth Elkrief vom Sender BFM-TV. Wie sagen die Franzosen so gerne: "Das ist das Mindeste, was sich sagen lässt."