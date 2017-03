Im Zuge der Ermittlungen um die Scheinbeschäftigungsaffäre des französischen Präsidentschaftskandidat François Fillon hat die Polizei seinen Landsitz in der Sarthe-Region südwestlich von Paris durchsucht. Französische Medien berichteten unter Berufung auf eine Quelle aus Justizkreisen, dass die Polizisten den Wert der Immobilie bestimmen sollten. Am Donnerstag waren Ermittler bereits in der Pariser Privatwohnung von François und Pénélope Fillon.



Zahlreiche Parteikollegen haben sich angesichts der anhaltenden Ermittlungen von Fillon distanziert oder fordern seinen Rücktritt. Sein Wahlkampf-Chef Patrick Stefanini hatte gestern verkündet, seinen Job aufzugeben. Fillons Partei, die Republikaner, teilte mit, dass sie "angesichts der Entwicklung der politischen Situation nur sieben Wochen vor der Wahl" das Treffen eines Führungsgremiums auf Montag vorgezogen haben, um über die Lage ihres Kandidaten zu sprechen. Die Kandidaten der Vorwahlen um die Spitzenkandidatur sollen an dem Krisentreffen teilnehmen.



Der in der Vorwahl gegen Fillon unterlegene Ex-Regierungschef Alain Juppé hatte nach Angaben aus Parteikreisen signalisiert, als Ersatzkandidat bereitzustehen, sollte Fillon verzichten. Ihm werden anders als Fillon in Umfragen gute Chancen gegeben, in die Stichwahl um das höchste Staatsamt zu kommen.

Die Umfragewerte für Fillon sind sieben Wochen vor dem ersten Wahlgang stark gesunken. Er soll seine Frau Pénélope auf Parlamentskonsten scheinbeschäftigt haben. Die Situation hatte sich weiter zugespitzt, als er für Mitte März von Ermittlungsrichtern vorgeladen worden war. Dem konservativen Politiker droht die Eröffnung eines Verfahrens.

Fillon macht weiter Wahlkampf

Fillon will jedoch nicht zurücktreten. "Gebt nicht auf", sagte der Konservative bei einer Rede im Pariser Vorort Aubervilliers vor seinen Anhängern. Bei einer Kundgebung am Sonntag in Paris will er Zehntausende Unterstützer mobilisieren und damit ein Zeichen der Stärke setzen. Auch für die kommende Woche veröffentlichte sein Team bereits Termine für Wahlkampfauftritte.

Der Fraktionschef der Republikaner im Senat, Bruno Retailleau, verwies auf das klare Ergebnis der Vorwahl, bei der Fillon zum Kandidaten gekürt worden war. "Ein Mann ist gewählt worden, eine politische Linie ist gewählt worden", sagte er in Aubervilliers. "Das französische Volk hat es satt, sich seine Stimmen stehlen zu lassen." In einem Interview des Magazins Valeurs Actuelles sagte er, dass die parteiinternen Kritiker Fillons aus dem Umfeld seiner unterlegenen Vorwahl-Gegner stammten.

Derzeit hätte Fillon nach Umfragen bei der Wahl im April keine Chance gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen und den sozial-liberalen Kandidat Emmanuel Macron. Macron würde in einer Stichwahl gegen Le Pen deutlich vorne liegen.