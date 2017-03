Einen Tag, nachdem sich die Parteispitze der französischen Konservativen demonstrativ hinter François Fillon gestellt hatte, werden neue Vorwürfe gegen den Präsidentschaftskandidaten laut. Der Satire- und Investigativzeitung Le Canard Enchaîné zufolge soll Fillon vor einigen Jahren einen Privatkredit von 50.000 Euro erhalten und diesen nicht wie vorgeschrieben bei den Behörden gemeldet haben. Dabei könnte es sich um Bestechung gehandelt haben. Das Blatt hatte bereits die Vorwürfe der Scheinbeschäftigung seiner Familienmitglieder aufgedeckt.

Demnach gab der Unternehmer Marc Ladreit de Lacharrière im Jahr 2013 seinem Freund Fillon 50.000 Euro. Der damals als konservativer Abgeordneter tätige Fillon habe den Kredit aber nicht bei der Behörde für Transparenz in der Politik angegeben, die über die Integrität von Abgeordneten und Amtsinhabern wacht.



Fillons Anwalt sagte, der Politiker habe vergessen, den Betrag zu melden. Zudem habe Fillon dieses Versäumnis bereits Ende Januar von sich aus den Ermittlern mitgeteilt. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP bestätigte Ladreit de Lacharrière die Kreditvergabe. Sein Anwalt habe mitgeteilt, dass Fillon den Betrag mittlerweile vollständig zurückgezahlt habe.



Bei dem Kredit könnte es sich um eine Gegenleistung für einen Gefallen gehandelt haben, schreibt Le Canard Enchaîné. Dem gingen die Ermittler nach. So hatte sich Fillon als Premierminister 2011 dafür eingesetzt, dass Ladreit de Lacharrière eine besondere Auszeichnung der französischen Ehrenlegion erhielt. Fillon war von 2007 bis 2012 Regierungschef.

Wahl in Frankreich - Juppé will Fillon nicht ersetzen Der Ex-Premier Alain Juppé schließt eine Präsidentschaftskandidatur für die Konservativen aus. François Fillon droht an der Scheinbeschäftigungsaffäre zu scheitern. © Foto: Charles Platiau/Reuters

Nun bewirbt er sich erneut als konservativer Spitzenkandidat für die Präsidentschaft. Die Wahl findet in zwei Runden im April und Mai statt. Fillons Wahlkampf wird allerdings seit Monaten von einer Scheinbeschäftigungsaffäre überschattet. Wegen schlechter Umfragewerte und immer neuer Enthüllungen hatten sich wichtige Gefolgsleute von Fillon losgesagt und Kritiker aus den eigenen Reihen seinen Rücktritt gefordert. Zuletzt stellte sich die Parteispitze aber hinter ihn – auch weil der einzige potenzielle Ersatzkandidat mit ernsthaften Chancen, Ex-Regierungschef Alain Juppé, abgesagt hatte.

Ladreit de Lacharrière soll in Scheinbeschäftigungsaffäre verwickelt sein

Fillon steht im Verdacht, seine Frau Penelope und seine zwei Kinder im Parlament scheinbeschäftigt zu haben. Die Justiz ermittelt wegen Veruntreuung von Staatsgeldern. Die Le Canard Enchaîné berichtet nun, dass auch Ladreit de Lacharrière in die Affäre verwickelt sein soll. Der Milliardär soll Penelope Fillon bei einer Zeitschrift beschäftigt haben, wofür sie 100.000 Euro erhalten habe.

Der 76-jährige Unternehmer und Fillon sind auch geschäftlich verbunden: Ladreit de Lacharrière steht der Fimalac-Gruppe vor, zu der unter anderem die Ratingagentur Fitch gehört. Fimalac war Kunde bei Fillons Beratungsfirma 2F.

Nach derzeitigen Umfragen würde Fillon den Einzug in die zweite Runde der Präsidentschaftswahl verfehlen. Momentan liegt er bei 19 Prozent, wie aus einer Erhebung des Elabe-Instituts hervorgeht. Vor ihm sind die Rechtspopulistin Marine Le Pen mit 26 Prozent und der europafreundliche Emmanuel Macron mit 25,5 Prozent. In der Stichwahl am 7. Mai würde sich Macron demnach klar mit 60 Prozent zu 40 Prozent gegen Le Pen durchsetzen.