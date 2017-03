Die französischen Konservativen haben sich trotz heftiger Debatten hinter ihren angeschlagenen Präsidentschaftskandidaten François Fillon gestellt. Das politische Komitee der Republikaner-Partei erneuerte einstimmig seine Unterstützung für Fillon, sagte Senatspräsident Gérard Larcher vor Journalisten. "Die Republikaner stehen damit zusammen und entschlossen hinter François Fillon."

Nach Informationen der Zeitung Le Monde forderte Fillon seine Partei selbst um Unterstützung auf. "Es ist jetzt Zeit, dass jeder sich fängt und zur Vernunft kommt", sagte er. Nach dem Verzicht von Ex-Premierminister Alain Juppé auf eine Kandidatur habe die Partei "keinen Plan B" mehr. Es müssten sich jetzt "alle zusammenreißen", fügte er hinzu.

Das Treffen des Gremiums war angesetzt worden, um über die schwierige Lage von Fillons Kandidatur zu sprechen. Zahlreiche Parteikollegen hatten in den vergangenen Tagen seinen Rücktritt gefordert – gegen Fillon laufen seit Wochen Ermittlungen wegen Scheinbeschäftigung seiner Ehefrau und seiner Kinder. In Umfragen ist er dadurch deutlich hinter die rechtsextreme Marine Le Pen und den parteiunabhängigen Kandidaten Emmanuel Macron zurückgefallen.

Laut einem Rednermanuskript habe Fillon vor dem Gremium Fehler im Umgang mit der Scheinaffäre gestanden. Er beklagte jedoch, dass Parteikolelgen "ihre Mitwirkung an meinem Wahlkampf aufgegeben haben und mich zum Rückzug gedrängt haben". Der Kandidat verwies darauf, dass am Sonntagabend Zehntausende Anhänger seinem Aufruf zu einer Großkundgebung in Paris gefolgt waren. Dort sagte er, dass er nicht zurücktreten werden.